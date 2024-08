Katowice: Dlaczego wyją syreny 1 sierpnia? Test syren w rocznicę powstania warszawskiego [1.08.2024, godz. 17.00]

To będzie prawdziwy drogowy armagedon! Miasto nie jest gotowe na tak dużą przebudowę

Dlaczego wyją syreny w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej [1.08.2024, godz. 17.00]

Dokładnie 1 sierpnia o godz. 17.00 w wielu miastach w woj. śląskim zawyją syreny alarmowe. Jak podaje Śląski Urząd Wojewódzki, zostanie wówczas przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Będzie on jednocześnie stanowił upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Przypomnijmy, że powstanie wybuchło dokładnie 1 sierpnia 1944 roku, a jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 17.00, zwaną godziną "W". Akcja była elementem planu "Burza", który zakładał przejmowanie polskich miast od wycofujących się przed Armią Czerwoną wojsk niemieckich. Niestety, powstanie upadło po 63 dniach. W jego wyniku zginęło około 180 tys. osób, z czego zdecydowana większość to cywile. Warszawa w 80 procentach została zrównana z ziemią. Aby uczcić pamięć poległych co roku 1 sierpnia o godzinie 17.00 wyją syreny, a główne obchody odbywają się oczywiście w stolicy.

- W czwartek 1 sierpnia o godzinie 17 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, a jednocześnie upamiętnienie obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - przekazała Alicja Waliszewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.

Syreny zawyją 1 sierpnia m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Zabrzu, Chorzowie.

Wyją syreny w woj. śląskim 1.08.2023. Co oznacza emitowany dźwięk?

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zależnie od sposobu organizacji systemu w danej lokalizacji.

Sonda Czy syreny powinny wyć 1 sierpnia, skoro w Polsce jest wielu uchodźców z Ukrainy? Tak Nie Nie mam zdania