Dramat księdza Chojnickiego! Po studniówce trafił na SOR. Teraz tańczy z kulami ortopedycznymi

Ksiądz Chojnicki złamał nogę na studniówce. Teraz tańczy z kulami ortopedycznymi

Co za pech! Ksiądz Adrian Chojnicki, znany z filmików wrzucanych na Tik Toka miał wypadek. Do nieszczęścia doszło na studniówce, gdzie kapłan złamał nogę. Uszkodzona kończyna trafiła w gips, a kapłan musi się poruszać przy pomocy kul ortopedycznych. - Kiedy inny but znajdzie się pod Twoim... Sytuacja była dynamiczna, ale i tak zabawa była królewska - tłumaczy feralne zdarzenie ks. Adrian Chojnicki. Niezrażony wypadkiem wikariusz parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach już pokazał, że nie zamierza rezygnować z tanecznej pasji z powodu takiej błahostki, jak złamanie nogi. Na Tik Toku ukazał się kolejny filmik z ks. Chojnickim w roli głównej. Duchowny tańczy na nim z nogą w gipsie, a pewnym momencie odrzuca nawet kule ortopedyczne i podskakując na jednej nodze, pląsa do piosenki pt. "Kapitan" Teamu X i Natsu. To się nazywa triumf ducha nad słabością ciała! Internauci wprost nie mogą wyjść z podziwu. Filmik ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń oraz ponad 2700 polubień.

