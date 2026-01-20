Dwa pociągi jechały na czołowe zderzenie. Prokuratura już wie, co się stało

W Katowicach, w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty, doszło do niebezpiecznego zdarzenia kolejowego. Na jednym torze znalazły się jadące w swoją stronę pociąg towarowy i lokomotywa.

Na szczęście udało się uniknąć zderzenia obu składów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia był błąd ludzki. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Katastrofa kolejowa była o krok. Dwa pociągi spotkały się na jednym torze

Do niezwykle groźnego zdarzenia kolejowego doszło w poniedziałek, 19 stycznia w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach. To właśnie tam na jednym torze, ku zdumieniu kolejarzy, znalazły się dwa składy jadące w przeciwnych kierunkach. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Katowicach, zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb, wywołując natychmiastową reakcję. Na torze znajdował się pociąg towarowy oraz lokomotywa, które zbliżały się do siebie z niebezpieczną prędkością. Na szczęście czujność maszynistów sprawiła, że udało się uniknąć najgorszego. Oba składy wyhamowały, zanim doszło do zderzenia.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano policyjne patrole. Czynności procesowe prowadzili funkcjonariusze z katowickiej komendy, a nadzór nad całym postępowaniem objął prokurator z Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód. Oprócz policji i prokuratury, w działania zaangażowana została również specjalna państwowa komisja kolejowa, której zadaniem jest badanie przyczyn i okoliczności wypadków na torach.

Śledczy wskazują na błąd ludzki. Kto ponosi odpowiedzialność za incydent?

Choć pełne wyjaśnienie sprawy zajmie jeszcze trochę czasu, śledczy mają już pierwszą, kluczową hipotezę. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, wszystko wskazuje na czynnik ludzki. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w wyniku błędu ludzkiego – czytamy w oficjalnym komunikacie. Jednocześnie mundurowi podkreślają, że na obecnym etapie nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek działał celowo.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach doszło do innego incydentu kolejowego. Z powodu przesunięcia się przewożonego ładunku wykoleiły się dwa wagony składu.