Gwiazdor MMA zatrzymany po walce. Prawdziwy kocioł! Grozi mu nawet 12 lat więzienia

Prokuratura na tropie. Wśród zatrzymanych zawodnik MMA

Początkowo śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura rejonowa w Sosnowcu. To właśnie w ubiegłym roku doszło do pierwszych zatrzymań i przejęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Śledczy wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się handlem narkotykami. Grupa działała od stycznia 2021 roku do stycznia 2023 roku na terenie województwa śląskiego między innymi w Sosnowcu, Tychach oraz na terenie województwa małopolskiego. Grupa zajmowała się wytwarzaniem amfetaminy 3_CMC i mefedronu, oraz wprowadzaniem narkotyków "na rynek'.

- W sprawie podejrzanych jest łącznie 10 osób z czego dziewięć osób przebywa w areszcie - przekazał prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jednej z osób zatrzymano paszport, ma zakaz opuszczania kraju. Sąd zastosował także wobec podejrzanego dozór policyjny.

Zatrzymań pod koniec czerwca dokonali policjanci z wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat.

W trakcie przeszukań użytkowanych przez nich mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m. in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę. W realizacji zatrzymań uczestniczyli także mundurowi z wydziału kryminalnego, wydziału do walki z przestępczością narkotykową, wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i wydziału do walki z korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kryminalni z komend w Katowicach, Tychach i Jaworznie.

Co ciekawe w sprawie został zatrzymany także zawodnik sportów walki, gwiazda MMA Szymon N.

- Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków - przekazał prok. Łubniewski.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna swoją pierwszą walkę stoczył dosłownie kilka dni przed zatrzymaniem i postawieniem zarzutów. W zatrzymaniu zawodnika, 26 czerwca, brali udział antyterroryści. Mężczyzna nie stawiał oporu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany 28 czerwca.

Co więcej, nie jest to jedyny zatrzymany sportowiec w tym śledztwie. W styczniu bieżącego roku, śledczy zatrzymali znanego pięściarza.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywarzaniem i obrotem narkotykami m.in. amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi im od kilku do 12 lat więzienia. Trzech z podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu, czwarty został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

