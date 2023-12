Bez prawa jazdy, kradzionym autem i z narkotykami. 26-latka "pojechała po bandzie"!

W poniedziałek, 11 grudnia, przed godz. 18.00 policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali do kontroli kobietę, która kierowała skodą. W samochodzie, oprócz niej, było jeszcze trzech młodych mężczyzn. Na prośbę o okazanie dokumentów, 26-latka przyznała, że nie ma prawa jazdy. Jak się okazało, był to dopiero początek jej problemów... Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że tablice rejestracyjne nie należą do tego auta i zostały skradzione na terenie Pszczyny. Co więcej, okazało się, że samochód, którym jechała, został skradziony z powiatu bielskiego. Na domiar tego, stróże prawa znaleźli w samochodzie narkotyki.

- Kobieta usłyszała zarzut posiadania środków zabronionych. Samochód wrócił już do właściciela, a wyjaśnieniem kradzieży tablic rejestracyjnych oraz pojazdu zajmą się mundurowi. O dalszym losie zatrzymanej zdecyduje sąd - podsumowują policjanci z Jastrzębia-Zdroju.

Naćpany i bez prawa jazdy staranował radiowóz! Prawie zabił człowieka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.