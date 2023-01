i Autor: Shutterstock; gofundme.com; westyorkshire.police.uk Justyna właśnie miała świętować urodziny. Zginęła z 4-letnią córką w drodze do przedszkola. Wzruszający apel rodziny

Ogromna tragedia

Justyna i jej 4-letnie córka Lena miały całe życie przed sobą. Kobieta 18 stycznia miała obchodzić urodziny. Niestety, zamiast świętowania są łzy rozpaczy. Obie zginęły idąc do przedszkola, bo na Scott Hall Road w Leeds ktoś urządził sobie nielegalne wyścigi. Jak przekazał policjant brytyjskim mediom, że to było jedno z bardziej makabrycznych zdarzeń, jakie widział. Teraz rodzina we wzruszającym apelu prosi o pomoc.