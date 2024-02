Karolina przeżyła tragiczny wypadek pod Wodzisławiem. Nastolatka miała pogruchotany kręgosłup

Nastolatkowie zginęli w tragicznym wypadku pod Wodzisławiem Śląskim

To była zwykła, styczniowa sobota. Nikt nie spodziewał się, że trzynasty dzień tego miesiąca będzie ostatnim w życiu młodych chłopaków: Denisa P., Roberta B. i Jakuba P. Wszyscy pochodzili z powiatu wodzisławskiego, mieszkali niedaleko siebie. Denis P. był z Lubomi, Robert B. z Syryni, a Jakub P. z Rydułtów. Około godz. 20:30 młodzi ludzie jechali w osobowym audi przez Wodzisław Śląski. Razem z nimi w aucie była także 17-letnia Karolina M. i 19-letni Daniel. Gdy dojechali do skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Paderewskiego, doszło do niewyobrażalnej tragedii. Ich samochód czołowo zderzył się z peugeotem kierowanym przez 24-latka, który prawdopodobnie nie ustąpił audi pierwszeństwa. Zginęła trójka przyjaciół: Denis P., Robert B. i Jakub P.

Karolina w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Daniel do szpitala w Wodzisławiu, gdzie przeszedł operację kręgosłupa.

Tragiczny wypadek odebrał 17-letniej Karolinie sprawność

Rodzice Karoliny o wypadku usłyszeli od sąsiadów. Do zderzenia samochodów doszło nieopodal jej domu. Nastolatka miała bardzo dużo szczęścia w tym tragicznym zdarzeniu.

- To był moment, w którym na chwilę załamał mi się cały świat. Udałam się bezpośrednio do szpitala, gdzie Karolina została przewieziona zaraz po wypadku. Stan był na tyle tragiczny, że konieczne było natychmiastowe przetransportowanie do placówki w Katowicach. Spodziewano się najgorszego… - pisze mama Karoliny na portalu siepomaga

Lekarze początkowo nie dawali Karolinie zbyt dużych szans. Dziewczyna miała złamany kręgosłup w kilku miejscach. Przeszła poważną operację, a lekarze wprowadzili ją w śpiączkę farmakologiczną. W sumie w szpitalu w Katowicach przeszła cztery operacje.

- Obecnie Karolina przebywa w domu. Wszyscy tutaj bardzo mocno ją wspieramy, zarówno rodzina jak i przyjaciele. Robimy co tylko możliwe, by wróciła do niej radość życia. Wiemy jednak, że potrzeba na to czasu. Już wkrótce zacznie rehabilitację w prywatnej klinice, by pod okiem specjalistów wracać do sprawności - pisze mama dziewczyny.

Jednak koszty rehabilitacji przewyższają możliwości rodziny. Koszt rehabilitacji to ok. 30 tys. za miesiąc terapii. Niestety tego typu wsparcie w ramach NFZ jest niedostępne, a całe koszty spadły na rodzinę Karoliny. Dlatego Fundacja Votum w porozumieniu z rodziną nastolatki, założyła zbiórkę w portalu siepomaga.pl