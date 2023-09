Michał Piróg o orgii księży w Dąbrowie Górniczej. Tancerz chce, by porzucili sutanny

Orgia księży w Dąbrowie Górniczej zatacza coraz szersze kręgi, bo do sprawy odniósł się na swoim profilu na Instagramie Michał Piróg. Znany tancerz, kojarzony m.in. z programem "Top Model", zamieścił wpis, w którym jednocześnie krytykuje i apeluje do duchownych biorących udział w seksaferze. Artysta twierdzi, że homoseksualni księża, bohaterowie skandalu ze Śląska, "obrażają miliony Polaków wierzących w Boga", dodając, że "bluźnią w przebraniu sługi jego". To nie koniec, bo Piróg nazywa ich ponadto "wstydem i bólem", ale jednocześnie apeluje do bohaterów orgii. Celebryta zachęca ich do tego, by porzucili sutanny, przekonując, że zostaną zaakceptowani przez społeczeństwo. Jego zdaniem mogą oni jeszcze naprawić swoje błędy.

- Wyjdź z szafy. Zrzuć sutannę. Nie obrażaj milionów Polaków wierzących w Boga, nie bluźnij w przebraniu sługi jego. Nie bój się. Ludzie przyjmą cię takiego jaki jesteś, poza kościołem, PiS-em i konfederacją nikt nie gardzi osobami homoseksualnymi tak jak wy… Teraz jesteście wstydem i bólem ale możecie to naprawić jeszcze nie jest za późno … #kosciol #dabrowagornicza #sexafera - czytamy na profilu instagramowym Michała Piróga.

Co się działo w czasie orgii księży w Dąbrowie Górniczej?

Tymczasem sprawę orgii księży w Dąbrowie Górniczej nadal wyjaśnia tamtejsza diecezja i prokuratura. Pozbawiony wszelkich funkcji i urzędów kościelnych został uczestnik zdarzenia ksiądz Tomasz Z., do mieszkania którego miała zostać zaproszona męska prostytutka. W czasie imprezy mężczyzna stracił jednak przytomność, co zmusiło duchownych do wezwania pogotowia. Po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych księża mieli im jednak utrudniać dostanie się do środka, dlatego śledczy wszczęli postępowanie w kierunku nieudzielenia pomocy osobie w stanie zagrażającym życiu. Po wybuchu seksafery zdecydowane działania zapowiedzieli też rodzice dzieci z parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.