Mieli przed sobą całe życie, zginęli jadąc na imprezę motocyklową. Nie żyje dwoje nastolatków

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-08 13:12

W sobotę, 6 września doszło do tragicznego wypadku na węźle Sośnica w Gliwicach. Motocykl, którym podróżowali młodzi obywatele Ukrainy, uderzył w bariery na łącznicy autostrad A1 i A4. 17-letnia pasażerka zginęła na miejscu, a 19-letni kierowca zmarł w szpitalu. Jechali na imprezę motocyklową w Katowicach.

Mieli przed sobą całe życie, zginęli jadąc na imprezę motocyklową. Nie żyje dwoje nastolatków

i

Autor: Policja Gliwice/ Materiały prasowe
  • W sobotę, 6 września, na łącznicy A1/A4 w kierunku Katowic doszło do śmiertelnego wypadku motocyklowego, w którym zginęli młodzi obywatele Ukrainy.
  • 19-letni motocyklista uderzył w bariery ochronne, w wyniku czego na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a on sam zmarł w szpitalu.

Śmiertelny wypadek na A4. Młodzi Ukraińcy zginęli na motocyklu

Do tragedii doszło w sobotę, 6 września na łącznicy prowadzącej ze zjazdu z autostrady A1 na autostradę A4 w kierunku Katowic. Jak informuje śląska policja, 19-letni obywatel Ukrainy, kierując motocyklem marki Suzuki, z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery ochronne. Pierwsze informacje dotyczące wypadku dawały nadzieję, że młodego mężczyznę uda się uratować. Niestety jego obrażenia okazały się zbyt rozległe.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 17-letnia pasażerka – również obywatelka Ukrainy. Kierujący w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł – wyjaśnia policja.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci z gliwickiej drogówki, komisariatu autostradowego oraz technicy kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, pojazdu oraz zabezpieczono ślady, które mają pomóc w szczegółowym wyjaśnieniu okoliczności tragedii. W czasie prowadzenia akcji ratunkowej ruch na zjeździe z autostrady A1 na A4 był całkowicie zablokowany, a policjanci kierowali ruch objazdami.

Polecany artykuł:

„Jestem Jaworek”. Zabójca z Borowców nagrał się przed śmiercią. Jego słowa mroż…

Mieli jechać na zlot motocyklowy. Tragiczny finał podróży

Jak ustalono, młodzi ludzie zmierzali w stronę Katowic, aby wziąć udział w wydarzeniu motocyklowym. Śląska policja apeluje o rozwagę i przypomina, że jazda motocyklem wymaga od kierujących szczególnej ostrożności i przewidywania.

- Motocyklista nie jest chroniony karoserią pojazdu, dlatego nawet drobny błąd może zakończyć się tragicznie. Apelujemy o dostosowywanie prędkości do warunków drogowych, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz stosowanie odzieży ochronnej i kasków spełniających normy bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie KMP Gliwice.

Policja przypomina, że czarny alert drogowy to nie tylko komunikat, ale sygnał, że chwila nieuwagi lub złamanie przepisów może prowadzić do tragedii i śmierci na drodze.

Super Express Google News
Autokar staranował ogrodzenie targowiska, kierowca zmarł w szpitalu
Sonda
Czujesz się bezpieczny na polskich drogach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚLĄSKA POLICJA
MOTOCYKLISTA