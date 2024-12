Mieszkańcy Piekar Śląskich wciąż bez wody. Nie wiadomo ile potrwa usuwanie usterki

Gigantyczna awaria wodociągów w Piekarach Śląskich

Od poniedziałku, 2 grudnia trwa gigantyczna awaria wodociągów w Piekarach Śląskich. Przez kilka godzin w części miasta nie było wody, utrudniony był też przejazd niektórymi ulicami.

Pomimo trwających całą noc prac, ekipom technicznym GPW S.A. nie udało się usunąć awarii magistrali DN 800 w rejonie autostrady A1 w Piekarach Śląskich. Podjęta około godz. 4 nad ranem próba napełnienia sieci wykazała nieszczelności. Obecnie woda w kranach nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych i nie zmieni się to tak długo, jak GPW S.A. nie upora się z awarią.

Do kolejnej awarii wodociągowej doszło w okolicy ul. Kalwaryjskiej. Tam konieczne okazało się rozebranie płotu. W związku z tym zakręcono mieszkańcom wodę przy ul. Kalwaryjskiej od numeru 2 do 12. Ta awaria została już usunięta. Podobnie z awarią przy ul. Bytomskiej. Tu mieszkańcy mają już dostęp do wody.

Niestety, wtorkowy poranek przywitał mieszkańców kolejną awarią. Tym razem przy ul. gen. Ziętka 28. Wodę zakręciliśmy na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Ziętka z Kalwaryjską do skrzyżowania ul. gen. Ziętka z Gimnazjalną. Nie wiadomo ile potrwa usuwanie tej awarii.

W mieście podstawiono beczkowozy i mauzery. Można je znaleźć na ulicy Bytomskiej w rejonie Urzędu Miasta, bazyliki oraz centrum handlowego, w pobliżu którego doszło do awarii.

Ponadto jeden beczkowóz objeżdża cały teren dzielnic Szarlej i Centrum w zależności od zgłoszeń mieszkańców.

Od chwili wystąpienia awarii na sieci GPW S.A. i przeprowadzenia zmiany kierunków przepływu wody w sieci MPWiK w Piekarach Śląskich pozostaje w kontakcie z Sekcją Bezpieczeństwa Wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

Woda w Piekarach Śląskich nie nadaje się do spożycia

- Obecnie nie dysponujemy badaniami, które potwierdzałyby, że woda jest niezdatna do spożycia ale też nie mamy gwarancji, że jest do spożycia zdatna - informuje MPWiK.

- W związku z powyższym, w porozumieniu z sanepidem ustaliliśmy, że do czasu przeprowadzenia aktualnych badań wody ze wszystkich punktów dostępowych, w kontaktach z klientami będziemy zalecać stosowanie wody dostarczanej do mieszkań wyłącznie do celów sanitarnych. Oznacza to, że woda NADAJE SIĘ do spłukiwania toalet i prac porządkowych, do mycia i do kąpieli - czytamy w komunikacie MPWiK

Jak poinformowało nas GPW S.A. woda do badań została już pobrana ze wszystkich punktów dostępowych i w środę, 3 grudnia powinny być znane jej wyniki.

Do tego czasu za wodę zdatną do spożycia, i to po przegotowaniu, jest woda dostarczana przez MPWiK w Piekarach Śląskich.

W najlepszej sytuacji są obecnie mieszkańcy dzielnicy Dąbrówka Wielka, których problemy mieszkańców większej części Piekar Śląskich nie dotyczą. Woda w ich kranach cały czas spełnia wszystkie niezbędne normy.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ MPWiK otrzymuje sygnały od mieszkańców o zmętnionej wodzie od mieszkańców ze wszystkich dzielnic, z wyłączeniem Dąbrówki Wielkiej, zdecydowano, że we wtorek, 3 grudnia od godziny 16 do 22 oraz w środę, 4 grudnia od godz. 7.00 beczkowozy lub mauzery z wodą zdatną do picia po przegotowaniu, staną w następujących lokalizacjach:

Kozłowa Góra – parking przy Domu Kultury,

Osiedle Wieczorka – w okolicy Centrum Przesiadkowego,

Brzozowice Kamień – parking przy Ośrodku Kultury Andaluzja,

Brzeziny Śląskie – parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej,

Osiedle Pod Lipami – beczkowóz GPW dostępny na Placu Maryjnym przy Bazylice,

Szarlej – beczkowóz GPW zaparkowany przy supermarkecie Kaufland

Centrum – beczkowóz GPW ustawiony na ul. Bytomskiej, przy wjeździe do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych – naprzeciwko Urzędu Miasta.

Pomiędzy godziną 22.00 a 24.00 i jutro (środa) od godziny 6.00 wodę zdatną do picia po przegotowaniu MPWiK będzie dostarczać mieszkańcom po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym.