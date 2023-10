Na plakatach wyborczych występował z psami ze schroniska. Debiutant Litewka pokonał Czarzastego

W piwnicy elektrociepłowni wybuchł pożar. Jak do tego doszło?

Łukasz Litewka pokonał lidera partii Włodzimierza Czarzastego. Debiutant wchodzi do sejmu

Łukasza Litewkę w Polsce znają głównie z działalności charytatywnej. W wyborach parlamentarnych wystartował w okręgu wyborczym numer 32, czyli tym obejmującym powiaty będziński,zawierciański, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Jaworzno. Przez wiele lat był to bastion Lewicy. Teraz Nowa Lewica jest na trzecim miejscu za PiS i KO.

Niespodziewanie ostatni kandydat na liście Nowej Lewicy zdeklasował starego wyjadacza Włodzimierza Czarzastego. Zarówno Litewka jak i Czarzasty startowali z tej samej listy w Sosnowcu. Ten pierwszy na liście postawił na prowadzenie kampanii w starym stylu. Ten ostatni na liście, prezentował się na plakatach wyborczych z psami do adopcji. Pieski znalazły kochające domy, a Litewka wchodzi do Sejmu.

"TEAM LITEWKA W SEJMIE. Co za liczby, w każdym mieście Team bierze wszystko. Pomaganie wygrało z politykowaniem. Szczerość wygrała z obietnicami. Wygraliśmy. Nie Ja, My. Spełniliśmy razem wiele marzeń. Dziękuje, że spełniliście moje" - napisał na swoim profilu na Facebooku Łukasz Listewka. Chwilę później dodał, że czeka na pełne wyniki, jednak wszystko wskazuje, że wygrał w cuglach. Do tej pory zliczono mu 22 tysiące głosów, Włodzimierzowi Czarzastemu 12 tysięcy głosów.

Jeśli Lewica w tym okręgu nie utrzyma dwóch mandatów, do Sejmu wejdzie tylko Litewka, a Czarzasty będzie musiał pogodzić się z porażką.