Ładował kasę z banku do reklamówki, a policja pędziła 140 km/h! Zobacz nagranie z finału napadu

Napad na bank w Częstochowie

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 3 stycznia w Częstochowie. Mężczyzna w wieku 29 lat wszedł do banku Millenium z przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania gotówki. Był zamaskowany. Groził wysadzeniem budynku. - Jednej z pracownic udało się zawiadomić służby. Po kilku minutach pierwsi na miejsce dotarli policjanci z komisariatu I i z częstochowskiego pododdziału prewencji. Gdy weszli do placówki, zamaskowany 29-latek pakował właśnie pieniądze do reklamówki, a w ręce trzymał broń palną. Wstępne ustalenia wskazują, że była to gazówka, na którą nie posiadał pozwolenia - opisuje policja. Mundurowi zatrzymali 29-latka. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

Kryminalni dotarli również do ojca 29-latka - 57-letniego mężczyzny, do którego należała broń. On również nie posiadał pozwolenia na jej posiadanie, a dodatkowo w jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli nielegalną amunicję. Usłyszał on już prokuratorski zarzut i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Częstochowa. Policja opublikowała nagranie z akcji

Policjanci opublikowali także brawurowy film z zatrzymania 29-latka. Widać na nim, jak funkcjonariusze pędzą nawet ponad 140 km/h ulicami miasta, że by zatrzymać niebezpiecznego przestępcę. Zobaczcie koniecznie nasze wideo.

Napad na bank w Częstochowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.