Nie uwierzysz, jakie obrzydliwości robią pasażerowie autobusów i tramwajów.

To było obrzydliwe. Kierowczyni od razu zwróciła uwagę

Pasażerowie w komunikacji miejskiej potrafią robić naprawdę dziwne rzeczy. Jedną z takich nieprzyjemnych czynności udokumentowała Marcelka Be, kierowczyni autobusu miejskiego z Katowic. Krótki filmik trafił na TikToku.

Kierująca autobusem Marcelka Be od razu zareagowała zwracając uwagę jednej z pasażerek, która robiła coś, na co praktycznie wszyscy pozwalają sobie tylko w domowym zaciszu bądź w dość ustronnym miejscu.

"Ja mam taką prośbę do pani, która siedzi za mną, tak, kierowca mówi, pani w brązowym płaszczyku - ja bym bardzo panią prosiła, żeby pani nie obcinała paznokci w autobusie, okej? Jest to bardzo niehigieniczne, to jest jedna sprawa, a druga, no ten dźwięk strzelania tych paznokci po prostu mnie obrzydza. Więc bardzo bym prosiła, żeby pani posprzątała po sobie i więcej tego nie robiła" - powiedziała do kobiety.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Wiele osób zaczęło pisać o sytuacjach, z jakimi spotykali się w autobusach komunikacji miejskiej. - "Mi kiedyś jedna gwiazdka malowała paznokcie lakierem gdy był pełen tramwaj w szczycie" - napisała Agness.

Zebraliśmy wszystkie obrzydliwości, które robią pasażerowie w komunikacji miejskiej. Specjalnie dla Was, stworzyliśmy galerię obrzydliwości. Znajdziecie ją poniżej.