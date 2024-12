Ruda Śląska: Pijany ojciec wiózł 4-latka

To była andrzejkowa noc (sobota, 30 listopada). Przed godziną 23:00, do policjantów z Rudy Śląskiej wpłynęło zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, który jedzie z dzieckiem. Uruchomiono patrole z całego miasta. W takich przypadkach nie ma nawet sekundy do stracenia. Na szczęście pojazd został szybko namierzony. Stróże prawa przystąpili do działania, które poskutkowało zatrzymaniem 45-latka.

Na jego prawdopodobną trasę pojechali mundurowi z piątki. Trafili go jadącego ulicą Kłodnicką. W samochodzie za kierownicą siedział 45-latek, a obok niego 4-letni syn. Badanie trzeźwości wskazało, że kierowca miał prawie 2,2 promila alkoholu w swoim organizmie - przekazuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP w Rudzie Śląskiej.

Policja zatrzymała pijanego ojca. Grożą mu 3 lata więzienia

Rzecznik komendy w Rudzie Śląskiej dodaje, że na szczęście dziecko jest całe i zdrowe. Rudzianin trafił do izby wytrzeźwień, jego samochód został zarekwirowany i odstawiony na policyjny parking, a chłopcem zaopiekowała się babcia. Teraz nieodpowiedzialny ojciec odpowie za dwa przestępstwa - kierowanie w stanie nietrzeźwym i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Nasza redakcja apeluje do czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Narażacie w ten sposób innych kierowców i pieszych.

