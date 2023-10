Mariola i Marek znalezieni martwi w kałuży krwi. Przerażona sąsiadka mówi, co się działo w tym mieszkaniu

Zapadły ważne decyzje w sprawie seksafery na parafii w Dąbrowie Górniczej. Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia w mieszkaniu ks. Tomasza Z. odbyła się orgia z udziałem męskiej prostytutki, podczas której jeden z uczestników stracił przytomność. Prokuratura bada sprawę pod kątem nieudzielenia pomocy, ale swoje postępowanie prowadziła również diecezja sosnowiecka.

Ważny komunikat w tej sprawie ogłoszono w piątek, 6 października. Czytamy w nim, że komisja wyjaśniająca fakty i okoliczności zdarzenia w mieszkaniu ks. Tomasza Z. przedstawiła raport na ten temat biskupowi sosnowieckiemu.

- Fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia. Zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej. Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego - czytamy w komunikacie.

Bp. Grzegorz Kaszak podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej, ale zdecydował, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza diecezji sosnowieckiej. - Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, Biskup Sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego – informuje diecezja.

Przypomnijmy, że wcześniej ks. Tomaszowi Z. został przekazany dekret biskupa odwołujący go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów.

- Komisja wyjaśniająca zdarzenie, które miało miejsce w mieszkaniu ks. Tomasza Z., będzie dalej ze szczególną uwagą śledzić postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Wyniki tego dochodzenia zostaną włączone do materiału dowodowego strony kościelnej i będą uwzględnione w dalszych pracach Komisji – czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję w sprawie ks. Tomasza Z., już po kościelnym procesie karnym, podejmie Stolica Apostolska.