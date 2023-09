Wielki powrót Stana Tymińskiego. Chce znów był częścią polskiej polityki i kandyduje do Senatu ze Śląska

Dwa miliony złotych za nowy dach kościoła. Potrzeba cudu, by uzbierać taką kwotę?

Przedłużyli rodzinne wakacje, zginęli w drodze do domu. Przeżyła tylko maleńka Anastazja

Kilka dni temu do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju wszedł uśmiechnięty pan Janusz. Był w dobrej formie i wylewnie wyrażał wdzięczność policjantom, wręczając im też pisemne podziękowanie. Postronny obserwator nie postawił by nawet kasztanów na to, że mężczyzna raptem trzy miesiące wcześniej znalazł się o krok od śmierci...

Był 17 czerwca. Pan Janusz wędrował pod Klimczokiem. Gdy przewrócił się nieprzytomny, na pomoc ruszyli asp. Krzysztof Bączek i st. sierż. Joanna Głodek. Policjant zaczął masaż serca mężczyzny, jego koleżanka po fachu poprosiła postronnych obserwatorów o zawiadomienie pogotowia, a sama pobiegła po goprowców. Wkrótce na miejscu byli i goprowcy, i lekarz, wspólnymi siłami przywrócili krążenie zawałowcowi i śmigłowcem poleciał on do szpitala.

Akcja GOPR w Beskidzie Żywieckim. Szukali 60-latki, która... siedziała w domu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Aspirant i starsza sierżant przeprowadzili profesjonalną akcję ratunkową. Ich działania utrzymały funkcje życiowe mojego organizmu aż do przybycia ratowników GOPR. Dzięki nim nie tylko żyję, ale i zachowałem zdrowie, nie ma u mnie jakichkolwiek skutków ubocznych wynikających z zatrzymania krążenia. Zawdzięczam to moralności, odwadze i człowieczeństwu, ale przede wszystkim wyszkoleniu podkomendnych - komplementował swych wybawców turysta przed komendantem jastrzębskiej policji podinsp. Tomaszem Hrynkiem.