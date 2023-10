i Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach odniosła się do interwencji w Wodzisławiu Śląskim, gdzie mundurowi wybili szybę w aucie i próbowali zabrać 5-letniego Szymonka, zdj. ilustracyjne

Kto mówi prawdę?

Policjanci wybili szybę i chcieli zabrać Szymonka. Komenda komentuje szokującą interwencję

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach odniosła się do interwencji w Wodzisławiu Śląskim, gdzie mundurowi wybili szybę w aucie i próbowali zabrać 5-letniego Szymonka. Funkcjonariusze zrobili to na oczach jego matki i dziadków, gdy dziecko krzyczało i płakało. Jego bliscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut porwania 5-latka. Co o interwencji mówi policja?