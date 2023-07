i Autor: Artur Szczepanski/REPORTER

Szok!

Półnadzy bezdomni robią TO na ławce na widoku. Mieszkańcy są oburzeni

Ławeczka miała służyć mieszkańcom do relaksu, jednak niektórzy zbyt dosłownie potraktowali to stwierdzenie. Zdarza się, że na ławeczce śpią bezdomni, niektórzy oddają się również miłosnym igraszkom w upalne dni. Straż miejsca obejmie to miejsce szczególnym nadzorem.