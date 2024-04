Pijana babcia zostawiła 5-letnią wnuczkę w autobusie. Szokujące sceny!

Skandaliczne sceny w Rudzie Śląskiej. Pijana babcia zostawiła w autobusie swoją wnuczkę

W niedzielę, 14 kwietnia, przed godz. 14:00 dyżurny komisariatu w Rudzie Śląskiej otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która kompletnie pijana zajmowała się swoją 5-letnią wnuczką. Z relacji zgłaszającego wynikało, że w autobusie na końcowym przystanku w Halembie trafił on na zapłakane dziecko; dziewczynka płakała, ponieważ zgubiła babcię. Razem z młodym pasażerem i dziewczynką poszli szukać kobiety, która jechała wcześniej z dzieckiem autobusem. Na przedostatnim przystanku zastali oni... kompletnie pijaną babcię 5-latki. Gdy we wskazane miejsce dotarli policjanci, 50-latka została poddana badaniu trzeźwości i okazało się, że wydmuchała ona blisko 2,5 promila alkoholu! Mundurowi zadzwonili po rodziców dziewczynki. 5-latka została przekazana ojcu, gdy ten przyjechał na komisariat. Zaopiekował się on również nieodpowiedzialną 50-latką, która zostawiła wnuczkę w autobusie, zapominając o niej. Kobieta po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchana i usłyszy zarzuty. Śledczy z rudzkiej „piątki” zebrane w sprawie dowody przekażą do sądu rodzinnego.

Czterolatka chodziła po dachu bloku, matka była pijana w domu. Wstrząsające sceny w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.