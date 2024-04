Zaginęła Samanta Dudek. 29-latka zamieszkała z tajemniczym mężczyzną i zniknęła

Zaginęła 29-letnia Samanta. Zamieszkała z chłopakiem w Niemczech i ślad po niej przepadł

Tajemnicze zaginięcie pochodzącej z Sosnowca kobiety. 29-letnia Samanta Dudek od około 5 lat mieszka na terenie Niemiec z mężczyzną o imieniu Mateusz (bliższych danych brak), którego poznała w Niemczech. Ostatnio miała przebywać w miejscowości Nordhorn, Muhlenstrase 5. Kontakt z zaginioną po raz ostatni miała jej matka; było to w styczniu 2024 r. poprzez wiadomość w aplikacji Facebook. Do chwili obecnej 29-latka nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona przed wyjazdem do Niemiec mieszkała w Sosnowcu przy ul. Sieleckiej.

Rysopis:

wiek : z wyglądu około 30 lat

: z wyglądu około 30 lat wzrost: 172 cm

172 cm budowa: szczupła, długość włosów do ramion, koloru ciemny brąz

szczupła, długość włosów do ramion, koloru ciemny brąz nos krótki, uszy krótkie i przylegające, oczy koloru niebieskiego

brak znaków szczególnych, w tym blizn i tatuaży

brak informacji dotyczących ubioru 29-latki w momencie zaginięcia

Wszystkie osoby mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o kontakt pod numerem telefonu:

32-2961-307 lub telefon 997 i 112.

