Szymon nie żyje, a Kordian przepadł bez wieści! Przerażające historie młodych żołnierzy

Szeregowy Kordian Świstek zaginął 10 lutego 2023 roku. Ostatni raz był widziany był w Dęblinie, gdzie odbywał służbę wojskową. Tamtego dnia opuścił miejsce zamieszkania by udać się do lekarza, który przyjmował poza jednostką. Jednak do lekarza nigdy nie dotarł. Ostatni kontakt z bliskimi zaginiony nawiązał tego samego dnia w godzinach popołudniowych, około godziny 14:00 w okolicach mostu na Wiśle.

Młody mężczyzna był ubrany w czerwoną kurtkę czarne spodnie oraz szare buty sportowe z białymi podeszwami. Na głowie miał biały kaptur od bluzy.

Tuż po jego zaginięciu rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Szeregowego szukała żandarmeria wojskowa, policja, straż pożarna używając łodzi prowadziła poszukiwania w wodzie. Użyto również śmigłowca. Bezskutecznie. Słuch po 21 zaginął.

Szeregowy odbywał służbę w tej samej jednostce co Szymon Masarski, który zaginął 22 lipca 2022 roku, siedem miesięcy przed Kordianem. Szczątki należące do Szymona odnaleziono 16 stycznia bieżącego roku w bunkrze na terenie jednostki w Dęblinie. Jego tożsamość potwierdziły badania DNA.