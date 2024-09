Nie żyje 49-letni górnik. Został ranny we wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła

Zmarł górnik ranny we wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła

W piątek, 13 września, Polska Grupa Górnicza przekazała tragiczne informacje o śmierci 49-letniego górnika. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy we wstrząsie, do którego doszło we wtorek, 10 września, na terenie zakładu. Po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala w Ochojcu, gdzie walczono o jego życie. Niestety, górnika nie udało się uratować. 49-letni pracownik miał za sobą 16 lat stażu pracy pod ziemią.

- Dziś dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci naszego pracownika, 49-letniego górnika poszkodowanego w wypadku w KWK Mysłowice-Wesoła z 10 września br. Wyrazy współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia dla Rodziny i Bliskich zmarłego... - przekazała PGG w mediach społecznościowych.

W rejonie wstrząsu przebywało 14 górników

Do wysokoenergetycznego wstrząsu doszło we wtorek o godz. 12:19 w eksploatowanej ścianie 516, w pokładzie 501 na poziomie 665 m. W rejonie zdarzenia przebywało wówczas 14 górników.

- We wtorek, 10 września br. w KWK Mysłowice-Wesoła w eksploatowanej ścianie 516 w pokładzie 501 na poziomie 665 metrów o godzinie 12:19 wystąpił wstrząs wysokoenergetyczny o energii 4 x 10^5 [J]. W rejonie wstrząsu przebywało 14 pracowników, z czego 9 zostało wycofanych z zagrożonego rejonu o własnych siłach, 4 przebywało początkowo w ścianie (obecnie górnicy wyjeżdżają na powierzchnię). Jeden pracownik KWK Mysłowice-Wesoła został poszkodowany, udzielono mu pierwszej pomocy na miejscu – jest obecnie transportowany do szpitala w Ochojcu. 49-letni górnik z blisko 16-letnim stażem pracy na kopalni Mysłowice-Wesoła, doznał urazu głowy - przekazała po zdarzeniu Polska Grupa Górnicza.

Kopalnię Mysłowice-Wesoła utworzono 1 stycznia 2007 r. poprzez połączenie kopalń Mysłowice i Wesoła. To jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce i Europie.

CZYTAJ TEŻ: Wstrząs w kopalni Staszic-Wujek w Katowicach. 11 górników jest poszkodowanych

ZOBACZ TEŻ. Akcja ratownicza w kopalni Rydułtowy. W chwili wstrząsu w rejonie zagrożenia było 68 osób. GALERIA:

Akcja ratunkowa po wstrząsie w KWK Mysłowice-Wesoła. Wydobyto jednego górnika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.