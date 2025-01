Ukradła datki na chore dziecko. Kobieta nie spodziewała się, że nagrywa ją monitoring

Kolęda 2024. Ile dać księdzu do koperty? Zdania księży są podzielone

Do zdarzenia doszło w jednym z rybnickich biur skupów złomu. Jak ustalili śledczy, 39-latka skradła skarbonkę, w której znajdowało się blisko 3 tysiące złotych przeznaczonych na pomoc choremu dziecku.

Pieniądze zebrane w skarbonce, to efekt publicznej zbiórki na leczenie i rehabilitację chłopca.

Całą kradzież zarejestrowały kamery monitoringu. To właśnie dzięki tym nagraniom policjanci mogli szybko zidentyfikować sprawczynię i rozpocząć działania mające na celu jej zatrzymanie. Już kilka godzin po zgłoszeniu kobieta została namierzona i zatrzymana przez funkcjonariuszy. Mieszkanka Rybnika usłyszała zarzut kradzieży i przyznała się do winy. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.