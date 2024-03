Wojownicy Maryi będą walczyć o błogosławieństwo dla Polski w Sosnowcu

Wojownicy Maryi będą modlić się za Polskę w Sosnowcu

Wojownicy Maryi to męska wspólnota katolicka, która często organizuje różne modlitewne wydarzenia w całym kraju. Jej założycielem jest ks. Dominik Chmielewski, salezjanin i znany rekolekcjonista. Wspólnota ma także swoje podgrupy w różnych miastach w Polsce. Aby zostać Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez specjalną "rekrutację" podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań - dopiero wtedy następuje pasowanie, wiążące się ze ślubowaniem życia w zgodzie ze specjalnym kodexem. Na stronie internetowej wspólnoty za 129 zł można także zakupić Pakiet Wojownika, czyli zbiór starannie przygotowanych lektur katolickich. Mają one służyć jako duchowy przewodnik dla członków grupy.

Wojownicy Maryi przygotowali kolejne, wyjątkowe wydarzenie. To "Noc walki o błogosławieństwo dla Polski, która odbędzie się w Sosnowcu w sobotę, 6 kwietnia, w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Od 21:00 do 3:00 w nocy Wojownicy będą modlić się o błogosławieństwo dla naszego kraju; zachęcają także wszystkich chętnych, by w taki sposób spędzili tę kwietniową noc.

- Wojownicy Maryi przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu, serdecznie zapraszają na wydarzenie modlitewne "Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski" w dniu 6.04.2024 21:00-3:00 z Mszą Świętą o godzinie 24:00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej i innych modlitw za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Polski, adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz Drogi Światła - przekazał lider Wojowników Maryi w Sosnowcu, Piotr Bargieła, na stronie diecezji sosnowieckiej.

