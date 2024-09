Zaginął Miłosz Bełdycki. Co się stało z 19-letnim koszykarzem z Tarnowskich Gór?

Zaginął 19-letni Miłosz Bełdycki z Tarnowskich Gór

O zaginięciu Miłosza Bełdyckiego (19 l.) poinformował w mediach społecznościowych m.in. portal "Gdziekolwiek jesteś", a także KKS Tarnowskie Góry, którego zawodnikiem jest 19-latek. Młody koszykarz ostatni raz widziany był we wtorek, 17 września. Około godz. 23:00 wyszedł ze swojego domu w Tarnowskich Górach-Lasowicach, nie mówiąc nikomu, dokąd się udaje. Wiadomo jednak, że wsiadł na wypożyczoną elektryczną hulajnogę i udał się do McDonalda przy ul. Korola. Tam dotarł około godz. 23:30. W tamtych okolicach zostawił też hulajnogę - być może zrobił to z powodu deszczu. Od tego momentu 19-latek nie skontaktował się z rodziną i nikim bliskim. Nie wiadomo, gdzie się udał, ani co się z nim stało. Rodzina zapewnia, że Miłosz zawsze informował o tym, dokąd i z kim idzie. Nie miał w zwyczaju znikać bez słowa, a także zrywać kontaktu z najbliższymi. Dodatkowo, 19-latek w październiku ma rozpocząć studia. Rodzina apeluje o pomoc do każdego, kto widział nastolatką, lub ma jakiekolwiek informacje na temat tego, co się z nim stało.

- Jest także prośba do osób, które były McDonaldzie przy ul. Korola w nocy z 17 na 18 września o sprawdzenie kamerek aut - być może któraś nagrała Miłosza - napisano na stronie "Gdziekolwiek jesteś"

Rysopis zaginionego koszykarza

Wzrost: około 187 cm

Włosy: ciemne, krótkie, dłuższy przód natomiast tył i boki bardzo krótkie.

Oczy: ciemnobrązowe

Budowa: średniej budowy ciała.

Szczegóły: okulary korekcyjne w niebieskich oprawkach

Ubiór: brak informacji dotyczących ubioru zaginionego, ale najczęściej ubiera się na sportowo, w ciemnych kolorach

- Ktokolwiek widział lub wie o losach zaginionego proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższą Komendą Policji lub pod numerem alarmowym na terenie całego kraju 112. Można też kontaktować się w formie prywatnej i anonimowej z profilem "Gdziekolwiek jesteś" - podano w mediach.

ZOBACZ TEŻ. Tajemniczy biały bus stoi za zaginięciem Jowity Zielińskiej?! Przerażające informacje. "Był widziany w dniu zniknięcia 30-latki". GALERIA:

Zaginięcie Roberta Wójtowicza | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.