W czwartek nastąpi wielki przełom w związkach dla tych 4 znaków zodiaku. To portal do przemiany i nowego życia. Horoskop na nów Księżyca w listopadzie zakończy to, co było toksyczne

Katarzyna Kustra
2025-11-20 12:03

Nów Księżyca w znaku Skorpiona to wielki przełom dla wszystkich znaków zodiaku. Wydarzenie astrologiczne, które rozpoczęło się 20 listopada rano, zwane jest także portalem do przemiany i nowego, lepszego życia. Najbardziej odczują to cztery znaki zodiaku, u których ten nów przyniesie zmiany w relacjach. Sprawdź horoskop na nów Księżyca w listopadzie 2025 roku.

i

Nów księżyca to faza Księżyca, w której znajduje się między Ziemią a Słońcem, strona Księżyca zwrócona ku nam jest całkowicie w cieniu. Nów księżyca jest często uważany za moment odnowy i nowych początków. Ten w Skorpionie me wywrócić nasze życie do góry nogami. Nów Księżyca w listopadzie 2025 roku nastąpił 20 listopada o godzinie 7:49. I choć ten moment mamy już za sobą, to jednak dla większości z nas będzie on odczuwany jeszcze przez kilka dni. Dlaczego? Horoskop na Nów Księżyca w znaku Skorpiona mówi wprost o przełomach w życiu, w postrzeganiu świata, relacji i pieniędzy. To właśnie dziś każdy znak zodiaku doświadczy silnych emocji, a nawet gwałtownych reakcji. Szczególnie odczują to osoby spod tych czterech znaków zodiaku. Ten nów to przysłowiowy kubeł zimnej wody.

Najmocniej nów Księżyca w Skorpionie 2025 odczują cztery znaki zodiaku. Chodzi o osoby urodzone pod znakiem Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika. Dla Byka będzie to czas zburzenia dotychczasowej stabilności w związku. Nadejdzie czas na prawdę o lojalności i wzajemności. U Lwa mogą aktywować się sprawy związane z miejscem zamieszkania i relacjami. To będzie czas porządków w związkach. Dla Skorpiona rozpoczyna się nowy rozdział, ale najpierw będzie musiał odciąć to, co nieaktualne. To będzie reset karmy. U Wodnika zmieni się otoczenie, relacje, kierunek życia. Mogą pojawi się decyzje o zmianie kierunku zawodowego, ale też ustalenie swojego nowego "ja". Warto wspomnieć, że wpływ nowiu Księżyca odczują także pozostałe znaki zodiaku. Bardzo ważne jest uporządkowanie swojego życia, odcięcie starego i tego, co nam już nie służy, aby ze spokojem wejść w nowy etap.

