Jeśli szukasz na dzisiejszy wieczór filmu, który od pierwszej do ostatniej minuty będzie trzymał cię w absolutnym napięciu, to mam dla ciebie prawdziwego klasyka. Mowa o kultowym thrillerze z lat 90., który ani trochę się nie zestarzał i wciąż potrafi wcisnąć w fotel. Przygotuj się na seans z filmem „Ścigany”, w którym legendarny duet: Harrison Ford i Tommy Lee Jones stworzył jeden z najlepszych pościgów w historii kina. Najlepsza wiadomość jest taka, że ten hit obejrzysz już dziś na antenie TVN.

Niesłusznie oskarżony, skazany na desperacką ucieczkę

Masz wszystko: jesteś cenionym chirurgiem, masz piękny dom i kochającą żonę. I nagle, w ciągu jednej nocy, cały twój świat legnie w gruzach. Taki los spotyka właśnie doktora Richarda Kimble’a, w którego postać brawurowo wciela się Harrison Ford. Po powrocie do domu zastaje swoją żonę śmiertelnie ranną, a sam staje się głównym i jedynym podejrzanym w sprawie o morderstwo.

Dowody wydają się niepodważalne, a szybki proces kończy się wyrokiem skazującym go na śmierć. Kimble wie jednak, że jest niewinny i że za zbrodnią stoi tajemniczy, jednoręki mężczyzna. Gdy podczas transportu do więzienia dochodzi do spektakularnego wypadku, pojawia się nieoczekiwana szansa na ucieczkę. Od tej pory Kimble musi jednocześnie uciekać i prowadzić własne śledztwo, by odnaleźć prawdziwego zabójcę, zanim dopadnie go prawo.

Dlaczego „Ścigany” to klasyk, który trzeba dziś zobaczyć?

Ten film to coś znacznie więcej niż zwykły film akcji. To mistrzowsko skonstruowany thriller, w którym każdy element jest na swoim miejscu. Z jednej strony mamy zdesperowanego Harrisona Forda, który idealnie gra zwykłego człowieka rzuconego w wir niewyobrażalnych zdarzeń. Z drugiej strony jest on, szeryf federalny Samuel Gerard - to rola życia Tommy'ego Lee Jonesa.

Gerard nie jest typowym czarnym charakterem. To uparty, piekielnie inteligentny i oddany swojej pracy profesjonalista, który ma jeden cel: złapać zbiega. Za tę rolę Tommy Lee Jones w pełni zasłużenie otrzymał Oscara i Złoty Glob. Chemia między nim a Fordem jest tak elektryzująca, że ich ekranowy pojedynek nagrodzono statuetką Złotego Popcornu dla najlepszego duetu. A sceny akcji? Słynna katastrofa pociągu, która również została nagrodzona, to do dziś wzór tego, jak robić zapierające dech w piersiach widowisko.

Sprawdziłem oceny i nagrody - nie ma miejsca na nudę!

Z ciekawości prześledziłem oceny i recenzje, zarówno te sprzed lat, jak i współczesne. Wynik jest jeden: „Ścigany” to ponadczasowy hit. Wysokie noty od widzów (7,6 w popularnym serwisie filmowym) i jeszcze wyższe od krytyków (7,8) tylko to potwierdzają. Co więcej, film znalazł się na prestiżowej liście 100 najlepszych amerykańskich thrillerów wszech czasów, co jest najlepszą gwarancją jakości. To po prostu dwie godziny czystej, filmowej adrenaliny bez ani jednej zbędnej sceny.

Jeśli więc masz ochotę na wieczór z kinem na najwyższym poziomie, które wciągnie cię bez reszty, to nie szukaj dalej. „Ścigany” zostanie wyemitowany już dziś, w środę 3 czerwca, o godzinie 20:50 na kanale TVN.