Liam Neeson jako ścigany przez FBI złodziej. Ten filmowy HIT akcji obejrzysz dziś o 21:25

Jacek Szymański
2026-06-08 8:57

Postanowił zerwać z przeszłością i oddać 9 milionów dolarów, by zacząć wszystko od nowa. Zamiast łagodnego wyroku, czekała go jednak zdrada i polowanie. Dziś wieczorem Liam Neeson udowadnia, że nawet uczciwy złodziej musi czasem walczyć o życie. „Uczciwy złodziej” to trzymający w napięciu thriller, w którym nie ma miejsca na nudę, a wartka akcja trzyma w niepewności do samego końca. Hit z udziałem hollywoodzkiego twardziela zostanie wyemitowany już dziś wieczorem na kanale TVP1.

Już dziś w TV filmowy HIT „Uczciwy złodziej”

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Już dziś w TV filmowy HIT „Uczciwy złodziej”

Dlaczego „Uczciwy złodziej” musi walczyć o sprawiedliwość?

Główny bohater, Tom Carter (w tej roli niezawodny Liam Neeson), to postać nietuzinkowa. Przez lata był nieuchwytnym złodziejem bankowym, który zgromadził fortunę w wysokości 9 milionów dolarów. Jego tożsamość pozostawała zagadką dla śledczych, a on sam działał z precyzją chirurga. Wszystko zmienia się, gdy na jego drodze staje Annie (Kate Walsh), kobieta, dla której postanawia porzucić przestępcze życie i zacząć wszystko od nowa.

W akcie dobrej woli Tom decyduje się na układ z FBI: zwróci wszystkie skradzione pieniądze w zamian za łagodny wyrok. Niestety, trafia na dwóch skorumpowanych agentów, którzy widzą w tej sytuacji okazję do łatwego wzbogacenia się. Postanawiają przejąć gotówkę, a Toma wrobić w morderstwo. Główny bohater, zdradzony i osaczony, musi wykorzystać wszystkie swoje unikalne umiejętności, by oczyścić swoje imię i ochronić ukochaną.

Co sprawia, że ten film to idealny wybór na wieczór?

Przede wszystkim charyzma Liama Neesona. Aktor po raz kolejny udowadnia, że w rolach doświadczonych przez życie twardzieli czuje się jak ryba w wodzie i bez problemu niesie na swoich barkach całą produkcję. Obok niego na ekranie zobaczymy także Kate Walsh, znaną wielu widzom z hitowych seriali medycznych, oraz Jaia Courtneya, który świetnie sprawdza się w roli bezwzględnego antagonisty.

Opinie i recenzje w sieci jasno wskazują, że choć „Uczciwy złodziej” nie rewolucjonizuje swojego gatunku, to stanowi niezwykle sprawne, dynamiczne i wciągające kino sensacyjne. To idealna propozycja na udany relaks po ciężkim dniu dla każdego, kto ceni proste, ale świetnie zrealizowane historie z mocnym bohaterem walczącym przeciwko całemu światu.

„Uczciwy złodziej” dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Seans z Liamem Neesonem to doskonała okazja na wieczorną rozrywkę w otwartej telewizji. Film „Uczciwy złodziej” zostanie wyemitowany dzisiaj, w poniedziałek 8 czerwca 2026 roku, o godzinie 21:25 na antenie stacji TVP 1.

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