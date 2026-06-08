Ktoś wrobił go w morderstwo. Poznaj fabułę filmu „Ślady zbrodni”

Tom Cutler (w tej roli znakomity Samuel L. Jackson) to były policjant, który prowadzi specyficzną firmę: zajmuje się profesjonalnym sprzątaniem miejsc zbrodni. Na co dzień usuwa ślady po brutalnych wydarzeniach, przywracając porządek tam, gdzie zapanował chaos. Dla doświadczonego przez życie mężczyzny to rutyna, którą wykonuje z chirurgiczną precyzją i bez zbędnych emocji.

Pewnego dnia Cutler otrzymuje kolejne, z pozoru typowe zlecenie w luksusowej willi. Rutynowo i perfekcyjnie czyści scenę krwawego morderstwa. Sytuacja staje się dramatyczna następnego dnia, gdy bohater wraca pod ten sam adres, by oddać klucze. W drzwiach zastaje właścicielkę domu (Eva Mendes), która o żadnej zbrodni nie wie, a policja nie otrzymała żadnego zgłoszenia. W tym momencie były gliniarz zdaje sobie sprawę, że został bezwzględnie wykorzystany do zatarcia śladów prawdziwego zabójstwa. Osaczony przez nieznanego wroga, musi rozpocząć prywatne śledztwo, by odkryć prawdę i oczyścić swoje nazwisko.

Gwiazdorska obsada i świetne oceny. Dlaczego warto włączyć ten thriller?

Największym atutem produkcji jest bez wątpienia gwiazdorska obsada. Samuel L. Jackson jako zdeterminowany bohater uwikłany w spisek dostarcza aktorstwa na najwyższym poziomie. Na ekranie partnerują mu inne wielkie nazwiska Hollywood: Ed Harris w roli dawnego przyjaciela z policji oraz charyzmatyczna Eva Mendes. Aktorskie trio buduje na ekranie gęste napięcie, które trzyma widza w niepewności do ostatnich minut filmu.

Recenzje oraz opinie w serwisach filmowych jasno wskazują, że to niezwykle solidny, mroczny kryminał, który idealnie trafia w gusta fanów gatunku. W serwisie Filmweb oraz na międzynarodowym portalu IMDb film zbiera stałe, dobre noty od miłośników mocnych historii detektywistycznych. Reżyser Renny Harlin, znany z tworzenia kultowego kina akcji, mistrzowsko operuje tu klimatem osaczenia i paranoi, tworząc dwugodzinne, angażujące widowisko.

„Ślady zbrodni” dzisiaj na kanale Stopklatka

Mroczna zagadka z Samuelem L. Jacksonem to idealna propozycja na udany, filmowy początek tygodnia. Film „Ślady zbrodni” zostanie wyemitowany dzisiaj, w poniedziałek 8 czerwca, o godzinie 20:00 na kanale Stopklatka. Warto zarezerwować ten czas na seans z kinem kryminalnym w najlepszym wydaniu.