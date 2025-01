Ta książka Cię oczaruje. Tajemnicze sny i sekretne bractwo. Wyrusz w podróż z debiutancką książką Romany Mark

Najbardziej tajemnicza książkowa premiera roku. Andrzej Sapkowski wraca do świata Wedźmina

Prorocze sny, elitarne bractwo i tajemniczy kot. Wszystko to znajdziesz w nowej powieści "Ostatni Wędrowiec" Romany Mark. To wyjątkowa pozycja, która zabierze Cię w niesamowitą podróż. Przeplatające się wątki fantastyczne z uniwersalnymi zagadnieniami życia sprawią, że książka ta zostanie z Tobą na długo. Świetnie sprawdzi jako odskocznia w zimowe wieczory. To poruszająca podróż nie tylko wgłąb fantastycznego świata, ale też zmierzenie się z własną tożsamością.

Premiera książki "Ostatni Wędrowiec" Romany Mark już 12 lutego.

Czy odważysz się przyjąć kartę Wędrowca i wejść do krainy, o której nawet ci się nie śniło?

Zoe Rivers to młoda dziewczyna stojąca u progu dorosłości. Musi podjąć decyzję, która wpłynie na całą resztę jej życia - czy chce też kontynuować rodzinną tradycję i studiować medycynę? Czy może znajdzie odwagę, aby zadać sobie pytanie, kim naprawdę chce być i da się porwać swojemu przeznaczeniu, które zaprowadzi ją do tajemniczego, elitarnego bractwa? Bo kiedy prorocze sny zaczną mieszać się z rzeczywistością, a tajemniczy kot wywróci jej życie do góry nogami, niejasne dotąd fragmenty układanki zaczną w końcu tworzyć pełny obraz. W zrozumieniu tej nowej rzeczywistości pomoże jej enigmatyczny, fascynujący człowiek-wilk, który stanie się kluczową postacią magicznego wymiaru. I sprawi, że Zoe będzie musiała się dowiedzieć, w której chwili studencka gra dla „świeżaków” zamieni się w walkę o losy światów? I kto okaże się przyjacielem, a kto wrogiem?

Porywająca historia o poszukiwaniu własnej drogi, w fantastycznym, mistycznym uniwersum - pełnym demonów, tajemnic i śmierci. Gdy zobaczysz, co jest za zasłoną kryjącą wejścia do innych światów, nie będzie już odwrotu…

i Autor: materiały prasowe "Ostatni Wędrowiec"

Romana Mark – z zamiłowania malarka, pisarka, czytelniczka wszelkiej literatury i fanka gier komputerowych. Na punkcie książek i dobrych opowieści ma prawdziwą obsesję. Z wykształcenia jest dentystką. Ostatni Wędrowiec to jej literacki debiut, dedykowany wszystkim tym, którzy w książce szukają ucieczki i chwilowego ukojenia od otaczającego nas świata. Prywatnie mieszka w małym domku z ogrodem, który dzieli ze swoimi dwoma psami rasy chihuahua – Luną i Hermioną.

i Autor: materiały prasowe Romana Mark