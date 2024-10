i Autor: materiał prasowy Crocs

Strefa mody

Croctober – Październikowe Święto Miłośników Crocs

Październik to wyjątkowy czas dla fanów kultowego obuwia Crocs, którzy na całym świecie obchodzą Croctober – coroczne święto poświęcone tej charakterystycznej marce. To, co zaczęło się jako jeden dzień, Croc Day (23 października), przekształciło się w trwający miesiąc, nie tylko czas promocji i specjalnych ofert, ale również okazję do celebracji unikalnego stylu i społeczności, która ukształtowała się wokół Crocs.