Dobrze ubrany mężczyzna nie musi wydawać fortuny. Jak i gdzie się ubierać, by wyglądać elegancko niczym model z Men’s Fashion Weeks w Mediolanie?

Tuż po tygodniach mody dedykowanych garderobie męskiej, Men’s Fashion Weeks w Mediolanie i Paryżu, Vinted przedstawia najnowsze trendy luksusowej mody z drugiej ręki i prezentuje najczęściej poszukiwane na platformie marki. Najlepiej sprzedającymi się luksusowymi markami w kategorii męskiej w 2025 r. w Polsce, jak dotąd są Balenciaga, Louis Vuitton i Dior. Nike, Jordan i adidas to z kolei najlepiej sprzedające się marki streetwerowe i sportowe. W maju b.r. wyszukiwania luksusowej mody męskiej na Vinted wzrosły o 32% w porównaniu z poprzednim rokiem.

- Pokazy mody męskiej w Mediolanie ujawniły silny wpływ stylu vintage, reinterpretując klasyczne style i włączając elementy z minionych epok do współczesnej męskiej garderoby. Projektanci sięgnęli do swoich archiwów, przywracając do życia krawiectwoi tkaniny z lat 50., i przywołując poczucie ponadczasowej arystokratycznej elegancji brytyjskich wpływów, a wszystko to łącząc to z buntowniczą nutą brytyjskiego rocka. Prada i Fendi wzbogaciły swoje kolekcje o subtelne detale retro oraz odważne,nostalgiczne dodatki i kolory z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Dolce & Gabbana celebrowali piżamy, a Emporio Armani złożył hołd latom 90’. W Vinted widzimy, jak uznanie stylu vintage spotyka się z aprobatą nowego pokolenia męskich konsumentów rzeczy luksusowych - mówi Björn Holzhauer, starszy ekspert ds. marki w Vinted

Najlepiej sprzedające się marki i kategorie na Vinted

Louis Vuitton, Moncler i Balenciaga to luksusowe marki cieszące się największą popularnością wśród mężczyzn. Trampki i kurtki to najlepiej sprzedające się kategorie, co więcej, Nike, Gucci, Louis Vuitton i adidas umacniają swoją pozycję na szczycienajczęściej wystawianych marek designerskich w kategorii męskiej. W maju b.r. wyszukiwania luksusowej mody męskiej na Vinted wzrosły o 32% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wśród topowych brandów, które najczęściej przechodziły przez proces weryfikacji przedmiotów (IVS), znalazły się: Nike, Jordan, Louis Vuitton, Gucci i Moncler.

- W ciągu ostatnich lat męska moda z drugiej ręki przeszła niezwykłą transformację, a mężczyźni stali się odważniejsi i bardziej awangardowi w swoich wyborach. Współpraca projektantów zaciera granicę między modą streetwear a luksusem, z kolei męskie torby, zarówno te do ręki, jak i na ramię na nowo definiują nowoczesną garderobę mężczyzn - mówi Holzhauer.

Nowe trendy

Liczba wyszukiwań męskiej biżuterii wzrosła w maju o 107% w porównaniu z poprzednim rokiem, z kolei odzież typu vintage odnotowała 35% wzrost.

- Klasyczne marki streetwear są nadal pożądane. Jednocześnie eleganckie i wyrafinowane style pozostają atrakcyjne. Luksusowe rzeczy od marek takich jak Ralph Lauren, Loro Piana i Brunello Cuccinelli cieszą się największą popularnością wśródentuzjastów mody. Stonowane odcienie i szlachetne tkaniny są łączone z klasycznym obuwiem, takim jak mokasyny lub loafersy. Perełki vintage, takie jak garnitury Yves Saint Laurent i Dior, a także płaszcze Burberry, nadal są w modzie, ucieleśniając ponadczasowy urok, który wykracza poza ulotne trendy - wyjaśnia Hölzhauer.

Vinted jako miejsce kupowania i sprzedawania luksusowej mody męskiej

Dzięki milionom członków w ponad 20 krajach, Vinted ma możliwość szybkiego identyfikowania trendów odsprzedaży. Platforma Vinted oferuje nie tylko duży asortyment unikalnych luksusowych i designerskich przedmiotów, ale także usługę weryfikacji przedmiotów, umożliwiającą członkom fizyczne sprawdzenie autentyczności przez zespół ekspertów, co zapewniaspokój ducha podczas zakupu droższych przedmiotów.

Lokalne trendy w Europie

Najlepiej sprzedającymi się luksusowymi markami w kategorii męskiej w 2025 r. w Polsce, jak dotąd są Balenciaga, Louis Vuitton i Dior.

Najlepiej sprzedającymi się luksusowymi markami w kategorii męskiej w 2025 r. w Polsce, jak dotąd są Balenciaga, Louis Vuitton i Dior. Nike, Jordan i adidas to najlepiej sprzedające się marki streetwerowe i sportowe w kategorii męskiej W tym roku, jak dotąd to Louis Vuitton jest jedną z najlepiej sprzedających się marek luksusowych i designerskich w kategorii męskiej w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech, często dołączają do niej m.in. Dior, Gucci i Moncler. Vinted zauważa również, że niektóre marki są lokalnymi bohaterami i należą do najlepiej sprzedających się w swoich krajach ojczystych, jak Burberry w Wielkiej Brytanii i Rimowa w Niemczech.

Czego i jak szukać na Vinted?

- Kluczowe podsumowanie tego sezonu prosto z Mediolanu to: luźne, jedwabiste, krótkie i seksowne! — mówi Mathieu Couret, starszy influencer i kierownik marketingu celebrytów i dodaje - Oto, czego szukałbym teraz na Vinted (zanim ktoś inny nas wyprzedzi):

Nylonowe torby Prada z lat 2000., w kolorze niebieskim lub zielonym i brązowym ze skórzanymi akcentami - inspirowane latami 70., idealne na wybieg i stylowe podróże tego lata.

Koszule i szaliki Etro z jedwabiu z nadrukiem vintage, noszone w luźnym stylu piżamowym z szerokimi dżinsami lub spodniami, jak widać u Dolce & Gabbana lub Armani, bardzo w stylu White Lotus (noś szalik jako pasek lub chustę na głowę, aby ujarzmić włosy po kąpieli).

Najkrótsze szorty Prada, jakie możesz znaleźć, być może z technicznego materiału (jak Linea Rossa)

Lniany garnitur Armani z lat 90. - noś je osobno z klapkami lub razem na letnie wesele, do tego potrzebujesz jedynie białego topu i mokasynów.

Piżamy vintage Paul Smith lub pasujące zestawy w zabawnych wzorach i kolorach, nawiązujące do tegorocznego zwrotu Issey Miyake.

Okulary przeciwsłoneczne Jacques Marie Mage, aby dodać dyskretnej elegancji lub Port Tanger dla połączenia swobody i stylu sportowego.

Na koniec, klapki! Można je nosić do wszystkiego, od garniturów po stroje kąpielowe i dżinsy, od The Row, a może Havaianas, które sprawdzą się równie dobrze.

Mediolańscy projektanci chcą, abyś wyglądał jak włoski odrzutowiec z lat 90., a możesz to zrobić znacznie taniej na Vinted.

- W tym sezonie w Paryżu wszystko kręci się wokół kolorów. Porzucamy dżinsy na rzecz bardziej frywolnego krawiectwa i pokazujemy nogi, kiedy tylko możemy. Oto co warto wiedzieć i co kupić na Vinted - wylicza Mathieu Couret:

Kluczowa paleta kolorów na wiosnę-lato 2026 wydaje się maślano żółta (jak widać u Jacquemus, Hermes i Willy Chaviara), trawiasto zielona (u Dior i Hermes), różowa (u Dries) i w limonkowej zieleń (u Ami, YSL i Auralee). Beż i czerń będą kolorami bazowymi.

Blezery/garnitury i klapki to nadal najlepsze połączenie, więc poszukaj garniturów vintage YSL z mocno zaznaczoną linią ramion i kamizelkę jako górę.

W Kenzo marynarki są oversize i bez kołnierzyka, co jest znakiem, że znajdziesz marynarkę z kołnierzem szalowym na Vinted. Dodatkowe punkty, jeśli jest to Yohji Yamamoto, CDG Homme Plus lub vintage Kenzo.

Wiatrówki i techniczne elementy stylizowane, jak widać u Louis Vuitton, wprowadzą przyjemną równowagę. Nieskazitelny styl Auralee sugeruje również, aby postawić na jaskrawe kurtki przeciwdeszczowe.

W YSL spodnie są luźne, ściągnięte, a bokserki wystają na zewnątrz. Ładny pasek vintage z parą luźnych spodni pomoże Ci uzyskać taki look.

Aby wyprzedzić trendy, znajdź żółtą koszulę vintage YSL lub Ralph Lauren na Vinted. Rozepnij guziki i koniecznie włóż ją w spodnie.

W prawdziwym stylu Dries, colour blocking, czyli łączenie kolorów kontrastujących, powraca. Świetny moment na zakup ekstrawaganckich ubrań z lat 2000/2010. Kolorowe dzianiny, które można nosić z szortami podczas chłodnych letnich wieczorów.

Wreszcie torby, będą mini, noszone jako biżuteria, lub maxi, aby pomieścić wszystkie niezbędne rzeczy na plażę - kup sobie małą saszetkę Jil Sander na niezbędne rzeczy na noc i maxi torbę typu tote/slouchy Jacquemus, aby podróżować stylowo (i pomieścić wszystkie zakupy na letnim targu).

