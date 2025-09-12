Dzięki tym instrukcjom zrobisz modną torebkę ze swojej apaszki. Idealna na jesień, na wszystkie Twoje bibeloty

Apaszka to jesienny symbol mody z bogatą historią, sięgającą starożytności, a dziś staje się kluczowym dodatkiem.

Mimo swej elegancji, apaszka była przyczyną tragicznej śmierci słynnej tancerki Isadory Duncan w 1927 roku.

W latach 50. i 60. apaszki stały się hitem dzięki gwiazdom Hollywood, a dziś można je nosić na wiele kreatywnych sposobów.

Zobacz, jak w prosty sposób zamienić apaszkę w modną torebkę, dodając oryginalności Twojej stylizacji!

Jesienny symbol mody! Bez apaszki nie wychodź z domu

Apaszka to wyjątkowy modowy element, który nierozłącznie kojarzy się z jesienią. Dodaje charakteru i urozmaica wiele stylizacji. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kobiece apaszki to także ważny element w historii mody. Historycy wskazują, że tkaniny na wzór apaszki noszono już w starożytności. Już 1350 lat przed naszą erą nosiła ją egipska królowa Nefertiti. Z kolei w starożytnym Rzymie noszone lniane chusty, które miały pomagać w wycieraniu potu. Lata współczesne sprawiły, że kobieca apaszka stała się symbolem wyzwolenia.

Na początku XX wieku apaszka była pośrednią przyczyną śmierci ekscentrycznej tancerki Isadora Duncan. 14 września 1927 roku Duncan gościła u swojego włoskiego przyjaciela (i prawdopodobnie kochanka), Benoita Falchetto, na południu Francji. Tego dnia Isadora wybrała się na przejażdżkę sportowym kabrioletem marki Amilcar. Jak niemal zawsze, towarzyszył jej długi, zwiewny szal, nonszalancko owinięty wokół szyi. Miłośnicy historii motoryzacji wiedzą, że w tamtych czasach koła sportowych samochodów często wystawały poza obrys karoserii i bywały osłonięte jedynie niewielkimi błotnikami. Nie inaczej było w przypadku tego modelu. W połączeniu z powiewającym na wietrze szalem stworzyło to śmiertelnie niebezpieczną kombinację. Podczas szybkiej jazdy porywisty podmuch wiatru wciągnął nagle luźny koniec szala Isadory w szprychy pędzącego koła. Materiał momentalnie zacisnął się na jej szyi z ogromną siłą, a następnie wyrwał tancerkę z pojazdu, powodując natychmiastową śmierć.

Prawdziwy boom modowy na apaszki nastąpił jednak w latach 50-tych oraz 60-tych. Wtedy ten modowy element pokochało Hollywood, a apaszki nosiły największe gwiazdy kina takie jak : Audrey Hepburn, Grace Kelly oraz Brigitte Bardot.

Jak z apaszki zrobić torebkę?

Możliwości wykorzystania apaszki w modzie jest wiele. Tutaj przeczytaj o rożnych sposobach jej wiązania na szyi, a także na głowie. Okazuje się jednak, że z apaszki możesz zrobić modna torebkę. Na kanale LenartView na YouTubie znajdziesz banalny sposób na wiązanie apaszki w formie torebki. Zobacz, jak zrobić: