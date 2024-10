Fryzjer pokazał modną fryzurę dla kobiet po 60-tce na jesień 2024. To eleganckie krótkie cięcie odejmuje 10 lat. Fryzura dla kobiet po 60-tce

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

Fryzjer pokazał modną fryzurę dla kobiet po 60-tce na jesień 2024. To eleganckie krótkie cięcie

Kobiety dojrzałe w szczególny sposób upodobały sobie krótkie fryzury. Wszelkie cięcia na krótkich włosach potrafią odjąć lat i niewątpliwie są wygodne i łatwe w stylizacji. Sławny stylista zaprezentował na swojej klientce fryzurę dla kobiet po 60-tce, która będzie modna jesienią 2024. Z pewnością wiele pań, które planują metamorfozę fryzury w najbliższym czasie, skusi się na to krótkie cięcie. Nie tylko na czasie, nowoczesna, ale do tego elegancka i odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce prawdopodobnie zawojuje salony fryzjerskie w najbliższych tygodniach. To krótki bob z grzywką zaczesana na boki. Komu pasuje i jak wygląda to cięcie?

Modna fryzura dla kobiet po 60-tce. Krótki bob z grzywką na boki

Bob to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych krótkich fryzur ostatnich lat. Ze szczególną sympatią podchodzą do niej panie w wieku dojrzałym, gdyż jest elegancka, ale także łatwa do ułożenia. W połączeniu z modną grzywką typu "curtain bang" daje efekt odmłodzenia i wysmuklenia twarzy. Z pewnością dowodem na to jest metamorfoza kobiety po 60-tce,która była klientką fryzjera Hüseyin Polata, znanego w mediach społecznościowych z niesamowitych przemian kobiet w różnym wieku. Stylista skrócił i wycieniował jej pasma na wysokości uszu, dzięki czemu zyskały one lekkości. Następnie skupił się na grzywce, którą obciął i ułożył na boki twarzy.

Komu pasuje fryzura bob?

Na przestrzeni ostatnich lat bon doczekał się on dziesiątek kombinacji, dzięki czemu można śmiało stwierdzić, że fryzura bob pasuje niemal każdej kobiecie. To krótka fryzura z dłuższymi pasmami z przodu, a krótszymi z tyłu głowy. Jej długość w klasycznym wydaniu oscyluje pomiędzy linią żuchwy i ramionami. Bob może występować w parze z grzywką lub bez niej. Jest klasyczny bob, french bob, blunt bob oraz long bob.