Strefa beauty

Gotowa na… walentynki – 6 kosmetyków, dzięki którym będziesz wyglądać jak milion dolarów

Każdy dzień jest dobry na celebrowanie miłości, a walentynki mogą być do tego doskonałą okazją. Kolacja we dwoje, wspólne wyjście do teatru lub kina brzmią jak dobry plan. Dzięki tym kosmetykom stworzysz romantyczny look i roztoczysz aurę tajemniczości, która z pewnością podniesie temperaturę w ten zimowy dzień.

Nawet jeśli spędzacie Walentynki w domu, zadbaj o odpowiednią oprawę i stworzenie romantycznej atmosfery. Takie spotkania we dwoje zbliżają i na nowo pozwalają rozpalić uczucia, jakie towarzyszyły na początku znajomości. Pamiętasz, jak przygotowywałaś się do pierwszej randki? Zdradzamy, które kosmetyki podkreślą Twoją zmysłowość i pozwolą poczuć się wyjątkowo. SKÓRA PEŁNA BLASKU Naturalny glow sprawia, że po prostu promieniejemy! Odpowiednia baza pozwoli wydobyć ten efekt – bez obciążania i efektu maski, np. CASHMERE SECRET GLAM Baza wygładzająco-rozświetlająca z mikrosiateczką przestrzennych silikonów 3D, które sprawiają, że perfekcyjnie kryje niedoskonałości cery i delikatnie wyrównuje zmarszczki. Dzięki niej skóra staje się kaszmirowo gładka i idealnie miękka w dotyku. Rozświetlające mikropigmenty odbijają światło, subtelnie ożywiają zmęczoną i poszarzałą cerę, nadając jej świeżość oraz zdrowy, promienny wygląd. Aby szybko zamaskować oznaki zmęczenia i stresu, bazę rozświetlającą można aplikować również na makijaż, nakładając niewielką jej ilość na wybrane partie twarzy: na skronie, kości policzkowe i pod oczy. Wypróbuj: CASHMERE SECRET GLAM Baza wygładzająco-rozświetlająca, 44,99 zł/30 ml USTA GOTOWE DO POCAŁUNKÓW Zacznij od podstaw, czyli od pielęgnacji. Prostym sposobem na przywrócenie ustom miękkości i odpowiedniego poziomu nawilżenia będzie pielęgnacyjny kompres. Perfecta LIPS PATCH HYDROŻELOWY PŁATEK-KOMPRES NA USTA nasączony został aż ośmioma rodzajami kwasu hialuronowego oraz z aloesem i alantoiną. Intensywnie nawilża i regeneruje spierzchnięte, przesuszone usta. Pozostawia je perfekcyjnie gładkie, miękkie i odżywione. Aby cieszyć się pięknymi ustami, wystarczy pozostawić płatek na ustach na 10-20 min. Teraz można skupić się na ich makijażu! Odrobina błysku na ustach sprawia, że te wyglądają na pełniejsze i bardziej ponętne. CELIA Lip Gloss Błyszczyk do ust bazują na drobinkach, które pięknie odbijają światło . W linii znajdziemy błyszczyki o różnym rodzaju wykończenia: satynowe zapewnią subtelny, delikatny blask i nadaje ustom naturalny, gładki efekt oraz perłowe sprawiające, że usta wyglądają na pełniejsze. Ich lekka formuła nie obciąża ust i nie pozostawia uczucia lepkości. Delikatny, apetyczny aromat owoców pobudza zmysły przy każdej aplikacji. Wypróbuj: PERFECTA LIPS PATCH Hydrożelowy Płatek-Kompres na usta, 5,99 zł/1 szt. | CELIA Lip Gloss Błyszczyk do ust, 23,90 zł/8 ml ZMYSŁOWE SPOJRZENIE Makijaż smokey eyes sprawia, że spojrzenie zyskuje głębię i tajemniczość. Wystarczą trzy kolory na powiece, by stworzyć efektowny make-up. W kącikach aplikujemy najjaśniejszy odcień, po środku średni, a zewnętrzny kącik akcentujemy najbardziej intensywnym kolorem. Granice między odcieniami blendujemy lub rozcieramy. Cienie do powiek CELIA DE LUXE TRIO IDEAL pięknie podkreślają kolor tęczówki oka, pozwalają intensyfikować go na powiece i łatwo się rozprowadzają – możesz je aplikować pędzelkiem lub po prostu opuszkiem palca. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne. Wypróbuj: CELIA DE LUXE TRIO IDEAL CIENIE DO POWIEK, 17,99 zł/4 g ZAPACH POBUDZAJĄCY ZMYSŁY Sposób poruszania, siedzenia, gesty czy dotykanie włosów w trakcie rozmowy, to niewerbalne sygnały wysyłane podczas flirtu. Uwodzicielskim czynnikiem może być też zapach, który podkreśla kobiece feromony. Perfumowana mgiełka do ciała Gold Sexyfire PERFECTA PHEROMONES ACTIVE pomaga zwiększyć atrakcyjność seksualną w oczach mężczyzn. Wszystko dzięki naturalnym składnikom PHEROMONES ACTIVE, które uruchamiają mechanizmy komunikacji seksualnej, pobudzając zainteresowanie u mężczyzn. W tej ekscytującej i egzotycznej kompozycji zapachowej znajdziemy: intensywne owocowe aromaty limonki, ananasa oraz mango przełamane zostały intrygującymi, świeżymi, kwiatowymi akcentami pachnącej magnolii, fiołka i wanilii, nadając kuszące tony. Zamknięte w buteleczce złote drobinki podkreślą zmysłowość skóry. Dobrze nawilżona, odżywiona skóra z kroplą blasku wygląda niezwykle zmysłowo. Nawilżająco-ujędrniający lekki balsam do ciała o konsystencji water-in-cream YOSKINE NATURAL GLOW WATER-IN-CREAM LIGHT BODY LOTION MOISTURIZING & FIRMING zawiera aż trzy odżywcze oleje: migdałowy, sojowy i Tsubaki, a także kwas hialuronowy. Błyskawicznie nawilża, wygładza i ujędrnia skórę. Pozostawia subtelne rozświetlające wykończenie. Wypróbuj: PERFECTA PHEROMONES ACTIVE Perfumowana mgiełka do ciała Gold Sexyfire, 29,99 zł/200 ml | YOSKINE NATURAL GLOW WATER-IN-CREAM LIGHT BODY LOTION MOISTURIZING & FIRMING, 69,99 zł/200 ml