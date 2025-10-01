Kochana pędź do Rossmanna po ten podkład. Zmarszczki wypełnione, cera wygładzona jak marzenie. Teraz za połowę ceny!

Rossmann oferuje teraz podkład Eveline w promocyjnej cenie, idealny dla osób szukających skutecznego krycia.

Podkład Eveline Wonder Match to połączenie makijażu i pielęgnacji, zapewniające 24-godzinną trwałość i pielęgnację.

Zawiera składniki takie jak kwas hialuronowy i woda termalna, które nawilżają i odświeżają skórę.

Sprawdź, dlaczego ten podkład stał się ulubieńcem wielu kobiet i jak może odmienić Twoją cerę!

Pędź do Rossmanna po ten podkład Eveline

Promocje w Rossmannie od lat cieszą klientki. Co jakiś czas do oferty z obniżoną ceną trafiają uwielbiane przez Polki kosmetyki do makijażu. I tak jest też tym razem, a ta promocja z pewnością przypadnie do gustu wszystkim paniom, które poszukują dobrego podkładu do twarzy. A jaki jest najlepszy podkład? Przede wszystkim powinien dobrze kryć wszelkie niedoskonałości, wypełniać zmarszczki i tym samym wygładzać cerę. Fajnie, jakby dopasowywał się do koloru cery i nie tworzył "maski". Oczywiście kluczowe jest dopasowanie kosmetyku do potrzeb naszej cery. Jednak stawiając na podkład, który nie tylko maskuje mankamenty cery, ale też przy okazji ją pielęgnuje, możemy uzyskać efekt, o jakim nawet byśmy nie śniły. Dlatego jeśli szukasz podkładu, który jest polecany przez setki kobiety, to pędź do Rossmanna. Tam teraz znajdziesz kultowy podkład marki Eveline Cosmetics za połowę ceny.

Podkład Eveline w Rossmann za połowę ceny. Wygładza cerę i ją pielęgnuje

Eveline Wonder Match to więcej niż tylko podkład – to innowacyjne połączenie makijażu i pielęgnacji, stworzone, by Twoja cera wyglądała perfekcyjnie i promiennie każdego dnia. Jego lekka, idealnie dopasowująca się konsystencja błyskawicznie maskuje niedoskonałości i oznaki zmęczenia, dając efekt świeżej, wypoczętej skóry.

Co wyróżnia Wonder Match? Jego wyjątkowa formuła, która łączy trwałość do 24 godzin z bogactwem składników aktywnych, działających na korzyść Twojej skóry:

Kompleks prebiotyczny: Dba o mikrobiom skóry, wspierając jej naturalną barierę ochronną i zachowując młody wygląd.

Kwas hialuronowy: Intensywnie nawilża, wiąże wodę w skórze i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek.

Woda termalna: Bogata w mikroelementy, regeneruje i odświeża skórę, przywracając jej blask.

Wyciąg z acai: Działa przeciwrodnikowo, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i pielęgnując ją.

Tapioka: Nadaje skórze aksamitną gładkość i miękkość, zapewniając komfort przez cały dzień.

Eveline Wonder Match to idealny wybór dla kobiet, które szukają podkładu, który nie tylko upiększa, ale także dba o kondycję skóry. Poczuj różnicę i ciesz się perfekcyjną cerą każdego dnia!

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe