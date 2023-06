Letnie moda dla kobiet. Trendy na ten sezon. Jak się ubierać latem 2023?

Panie, które poszukują rozwiązania na upalne dni, powinny postawić na przewiewne i naturalne materiały, takie jak bawełna, czy len. Marka VAN GRAAF/Marie Lund proponuje komplet, który urzeka kobiecym wyglądem i dbałością o szczegóły. Outfit w jasno niebieskich odcieniach, zakończony haftem, doskonale sprawdzi się na co dzień, a także na plażę. Aby nadać stylizacji koloru, proponujemy dodać stylowy bucket hat od marki VAN GRAAF/Guess w modny kwiecisty wzór. Dodatki to kluczowy element tego looku, dlatego VAN GRAAF/Tommy Hilfiger proponuje klasyczne białe klapki z delikatnymi złotymi akcentami, które wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, a także dodają całości letniego charakteru.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Zdecydowanym letnim MUST HAVE jest lniana koszula, która jest idealnym wyborem na letnie dni, ze względu na delikatny, chłodzący materiał, który zapewnia wygodę, jednocześnie dodając szyku całej stylizacji. Ta od VAN GRAAF/ Marc O’Polo doskonale współgra z klasycznymi jeansowymi szortami od VAN GRAAF/Calvin Klein Jeans. Można ją luźno zawiązać z przodu, tworząc modny i dziewczęcy look. Warto także założyć top od VAN GRAAF/Tommy Jeans, który dodaje całości casualowego charakteru. Stylizację można wykończyć czapką z daszkiem od VAN GRAAF/Guess z kolorowym haftem z logo, która jako modny dodatek, świetnie chroni przed słońcem i dodaje uroku całej stylizacji. Cały look warto uzupełnić delikatną biżuterią, taką jak minimalistyczny naszyjnik czy pierścionki.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Ostatnia stylizacja na letnie wyjścia z pewnością przypadnie do gustu kobietom, które cenią sobie styl i oryginalność. Urocza sukienka marki VAN GRAAF/Marie Lund z delikatnym haftem na całej powierzchni przywodzi na myśl wakacyjny nastrój i idealnie wpisuje się w letni klimat. Sukienka jest przewiewna i lekka, co zapewnia komfort w upalne dni. Do niej warto dobrać sportowe tenisówki od VAN GRAAF/Tommy Hilfiger, o nonszalanckim charakterze espadryli, które gwarantują wygodę podczas noszenia. Aby uzupełnić całość, warto założyć słomiany kapelusz od VAN GRAAF/Marie Lund, który nie tylko dodaje uroku stylizacji, ale także świetnie wpisuje się w letnią aurę.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF