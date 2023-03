Makijaż, która doda elegancji. Minimalizm i szlachetnie piękno w jednym

Dobierz rytuał pielęgnacyjny do swoich potrzeb. Zadbana skóra to zdrowa skóra

Klasyczny minimalizm w makijażu. Na co zwracać uwagę?

Elegancki makijaż to przede wszystkim zadbana i piękna skóra. Nie obejdzie się bez dobrej pielęgnacji. W czasach pandemii świat beauty zwrócił swoją uwagę właśnie ku pielęgnacji. Dzisiaj jeszcze bardziej stawiamy kremy i sera, które zapewniają skórze odpowiednie składniki aktywne. Makijaż twarzy to głównie podkład, który ma wyrównać koloryt skóry i dodać jej promiennego blasku. Idealny w tym temacie jest podkład YVES SAINT LAURENTAll Hours Foundation. To lekka, ale kryjąca formułą, która utrzyma się na skórze nawet 24 godziny. Zamaskuje niedoskonałości i zapewni piękne wyrównanie kolorytu. Stosuj kolor dobrany do cery na całą twarz, a ciemniejszym odcieniem możesz wykonturować policzki.

i Autor: Materiały prasowe YSL

Nie zapominaj o korektorze pod oczy. Doskonale przykryje cienie pod oczami i sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą. Potrzebujesz efekt jak po przespanej nocy? Wypróbuj korektor LANCÔME Teint Idole Ultra Wear All Over. To unikalna formuła, która działa jak filtr dla skóry. Możeś używać go punkowo, pod oczy, jako wzmocnienie konturowania lub jako podkład.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

Puder jest niezwykle ważnym etapem w makijażu. Wybieraj pudry sypkie, które dzięki swojej zmielonej formule nie podkreślają zmarszczek i faktury skóry a doskonale przedłużają trwałość makijażu. Puder LONG TIME NO SHINE od LANCÔME aplikuj, by zredukować świecenie swojej cery. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

W makijażu oka postaw na kremowe cienie, które w prosty i szybki sposób podkreślą spojrzenia i nadadzą mu głębi. To również genialny trik na delikatnie wykonturowanie oka. EYE TINT od Giorgio Armani to cień do oczu w płynie, wyróżniający się unikalną technologią. Dzięki formule stanowiącej zawiesinę wody i pigmentu, zawarte w niej drobne perłowe cząsteczki oferują czyste, wyraziste barwy i uczucie braku makijażu. Ulepszony, uniwersalny aplikator EYE TINT pozwala na precyzyjną, wszechstronną aplikację, umożliwiając tworzenie niezliczonych stylizacji. EYE TINT może być używany zarówno jako cień do powiek, jak i eyeliner. Wśród odcieni tworzących paletę cieni do powiek EYE TINT są odcienie, które można też stosować jako rozświetlacz.

i Autor: Materiały prasowe Armani