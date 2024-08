Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes - Bolt zadba o Twój dojaz na koncert

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Dzięki specjalnym różowym hulajnogom Bolt, dostępnych w pobliżu Stadionu Narodowego i Lunaparku, goście mogli łatwo i komfortowo dotrzeć na imprezę, jednocześnie dbając o środowisko. Bartosz Małecki, Senior Operation Manager w Bolt Rentals w Polsce, podkreślił znaczenie tej współpracy: „Mobilność współdzielona, jak właśnie hulajnogi elektryczne, może służyć jako łatwo dostępne rozwiązanie na pierwszy lub ostatni odcinek podróży po mieście, łącząc użytkowników z przystankiem autobusowym czy metrem. Ma to szczególne znaczenie, gdy w mieście odbywają się wydarzenia, które przekładają się na wzmożony ruch na ulicach. Dlatego bardzo nas cieszy, że wspólnie z Maybelline New York mogliśmy przygotować te wyjątkowe hulajnogi, które miały zachęcić użytkowników do wybrania alternatywnego środka transportu.” Maybelline New York i Bolt wspólnie na rzecz bezpiecznego transportu:

Wybieraj bezpieczne miejsca do parkowania: Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, zaparkuj hulajnogę w miejscach, które nie blokują chodników i są wyznaczone do tego celu.

Dbaj o komfort innych: Pamiętaj, by po zakończeniu jazdy ustawić hulajnogę w sposób, który nie utrudnia przejścia innym.

Przestrzegaj zasad ruchu drogowego: W trakcie jazdy zawsze stosuj się do zasad ruchu drogowego i zachowuj ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli cieszyć się różnorodnymi atrakcjami, takimi jak personalizowane makijaże, warsztaty tworzenia bransoletek przyjaźni oraz interaktywna instalacja 360 stopni, która pozwalała uwiecznić niezapomniane chwile. Energetyczne sety DJ-ek rozgrzewały parkiet, tworząc niezwykłą atmosferę, która idealnie dopełniała premierę nowej maskary Firework. Maybelline New York pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i cieszy się na kolejne okazje, by tworzyć inspirujące i bezpieczne doświadczenia dla swoich fanów. Dzięki współpracy z Boltem, Music Stories: Era of Lashes była nie tylko świętem piękna, ale i przykładem zrównoważonego podejścia do organizacji dużych wydarzeń