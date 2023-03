Moda dla emerytki. Zjawiskowe buty na wiosnę 2023 dla kobiet po 60-tce. W tych modelach przetańczysz całą noc

Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Urządzenia do stylizacji włosów bogate w moc składników aktywnych z pielęgnacji

Moda na lato 2023. Poczuj promienie słońca niczym na wakacjach na Santorini. To będzie hit tego sezonu

Oscary 2023. Stylizacje gwiazd z czerwonego dywanu. Te kreacje przejdą do legendy

Te kreacje przejdą do historii

Modne buty na wiosnę i lato 2023 dla kobiet po 60-tce. Te modele warto mieć w swojej szafie

Moda na rok 2023 to przede wszystkim zabawa trendami i swoisty romans z latami dziewięćdziesiątymi i początkiem lat dwutysięcznych. W tym sezonie królują buty na koturnach oraz niskie obcasy, typu słupek. Jeżeli lubisz buty na wysokich obcasach, to wiosną i latem postaw na klasyczne koturny w kolorowych wersjach. Kobiety po 60-tce powinny wybierać przede te modele butów, które nie obcierają stóp nie powodują problemów z chodzeniem. Zbyt wysokie obcasy mogą powodować bóle i sprawić, że sylwetka będzie w złej pozycji. W tym sezonie modne są buty sportowe przełamane odrobiną elegancji. Sneakersy już dawno przestałby być butami jedynie na sportowe aktywności, a dzisiaj z powodzeniem można je nosić do eleganckich stylizacji. Wiosną i latem 2023 królują kolory. Postaw na jasne lub pastelowe kolory. Nie bój się także odważnych odcieni. Czerwone lub pomarańczowe buty wybijające się na tle jednokolorowej stylizacji będą wyglądać wystrzałowo.

Zobacz także: Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Urządzenia do stylizacji włosów bogate w moc składników aktywnych z pielęgnacji

i Autor: Materiały prasowe Jenny Fairy

i Autor: Materiały prasowe FILA - DEICHMANN