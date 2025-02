Nigeryjska marka IAMISIGO triumfuje w konkursie Zalando Visionary Award 2025

Kampania Walentynkowa “Love Me, Love Me Not” - Converse celebruje self-love

IAMISIGO zaprezentuje swoją pełną kolekcję na wybiegu Copenhagen Fashion Week w sierpniu.

Nagroda Zalando Visionary Award honoruje doskonałość w zakresie projektowania, innowacji i wpływu społecznego. W tym roku do finału zakwalifikowały się trzy marki: FEBEN, IAMISIGO i RaveReview. Jury doceniło ich nowatorskie podejście do mody, odwagę w wyrażaniu siebie i zaangażowanie w tworzenie inkluzywnej branży. Przyznając tę nagrodę, Zalando podkreśla swojewsparcie dla pozytywnych zmian w świecie mody, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju promowanymi przez Tydzień Mody w Kopenhadze.

Na wystawie podczas Tygodnia Mody w Kopenhadze AW25 [29 stycznia 2025 r.] finaliści nagrody mieli okazję przedstawić swoją markę, wizję i etos poprzez prezentację swoich kluczowych projektów i dyskusję panelową, prowadzoną przez Zalando. Po prezentacji jury Zalando Visionary Award, składające się z ekspertów branżowych, wybrało IAMISIGO jako zwycięzcę za połączenie etycznegopozyskiwania materiałów z zaangażowaniem w wspieranie lokalnych społeczności. Wyrazisty głos marki, wizjonerska i magiczna estetyka, podważają konwencje, oferując nową perspektywę na to, cooznacza pozytywna zmiana w modzie.

Anne Pascual, SVP Design, Marketing and Content w Zalando, członkini jury, powiedziała: “Wielkie gratulacje dla IAMISIGO i Bubu Ogisi. Ta nagroda została stworzona, aby wyróżniać projektantów,którzy podchodzą do swojego rzemiosła z autentycznością i zaangażowaniem, i właśnie to zaprezentowała IAMISIGO – jesteśmy dumni, że możemy to wspierać. To wspaniała okazja doświętowania inspirującej innowacyjności i talentu. Cieszymy się na współpracę i kontynuowanie celu budowania bardziej inkluzywnej i innowacyjnej branży.“

Jury podkreśliło również, że Bubu Ogisi pod wieloma względami ucieleśnia istotę wizjonera i jest rzadkim talentem twórczym działającym obecnie w tej przestrzeni, z marką, której produkty sązarówno piękne, jak i cudowne.

Założycielka IAMISIGO, Bubu Ogisi, wyraziła swoją wdzięczność: „Jestem bardzo wdzięczna za uznanie i wierzę, że to dopiero początek ekscytującego współpracy dla IAMISIGO w miarę rozwojunaszej marki. Spodziewajcie się magii w sierpniu!”.

Jako zwycięzca Nagrody Zalando Visionary Award 2025, IAMISIGO otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 euro oraz wsparcie w produkcji pokazu na wybiegu podczas Tygodnia Mody w Kopenhadze wsezonie SS26. Zalando dodatkowo wesprze rozwój marki, zapewniając jej dedykowane zasoby, mentoring i możliwości nawiązywania kontaktów. Dio Kurazawa, założyciel Bear Scouts, będzie przezcały rok pełnił rolę mentora dla zwycięskiej marki, oferując nieocenioną wiedzę i doświadczenie branżowe.

