Pielęgnacja z perfumerii Sephora dostosowana do potrzeb Twoich włosów

Zainteresowanie klientów kategorią produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy rośnie bardzo dynamicznie. Sephora odpowiada na ten trend oferując na sephora.pl oraz w perfumeriach stacjonarnych już blisko 40 marek produktów do pielęgnacji włosów. Wśród nich cenione przez klientów na całym świecie m.in: Gisou, Aveda, Moroccanoil, Redken, Olaplex czy Unbottled. Również marka własna – Sephora Collection – w swojej ofercie posiada skuteczne i cenione przez klientów produkty pielęgnacyjne do włosów.

- Pielęgnacja skóry głowy oraz włosów i zainteresowanie tą kategorią produktów wzrosło zarówno wśród młodszego, jak i dojrzałego pokolenia odwiedzających nas klientów. Wyzwania i potrzeby, z którymi zwracają się do nas klienci poszukujący skutecznej pielęgnacji włosów – zarówno poprzez Sephora Expert Chat – wirtualnego doradcę na sephora.pl, jak i podczas wizyt w perfumeriach, są bardzo zróżnicowane. Oto jednak najczęściej pojawiające się pytania oraz produkty, które proponuję jako odpowiedzi - mówi Wiktoria Zając, ekspertka ds. pielęgnacji i kategorii włosów w sieci perfumerii Sephora.

Jak wzmocnić włosy osłabione i matowe?

Przynajmniej raz w tygodniu oczyść włosy szamponem peelingującym i postaw na obudowę z intensywną maską. Zadbaj także, o nawilżenie i regenerację skóry głowy - to właśnie ona jest kluczem do zdrowych, mocnych włosów.

Produkty, które warto znać

Peeling do skóry głowy Sephora Collection - dzięki cząsteczkom soli usuwa ze skóry głowy i włosów elementy zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i martwych komórek.

Serum na porost włosów Sephora Collection - wzbogacone biotyną i białkami pochodzenia roślinnego o budowie zbliżonej do keratyny, jest idealnym sprzymierzeńcem dla gęstszych i grubszych włosów. Formuła bez spłukiwania jest wyjątkowo przyjemna w użyciu i nie pozostawia tłustego filmu na włosach.

Jak odbudować zniszczone włosy?

Wzbogać swoją rutynę o inspirowaną działaniami profesjonalistów pielęgnację wstępną przed nałożeniem szamponu. Aby wygładzić i zregenerować rozdwajające się końcówki, nałóż serum na całą noc. Po każdym myciu stosuj też ochronny krem bez spłukiwania, będzie on zabezpieczał włosy przed wszystkimi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Warto sięgnąć po te produkty:

Kuracja odbudowująca Bumble and Bumble - stosowana raz w tygodniu, pomoże ci zniwelować oznaki poprzednich zniszczeń, wzmacnia włókna włosów zapobiegając przyszłym uszkodzeniom, wygładza łuski włosa - zapewniając blask i miękkość.

Regenerujące serum na noc Botanical Repair™ AVEDA - kuracja odbudowująca na bazie składników roślinnych przeznaczona do wszystkich rodzajów włosów niezależnie od tekstury. Wzmacnia włosy, dodaje im blasku i sprawia, że są naturalnie pełne życia.

Jak dbać o włosy farbowane?

Wzmocnij swój kolor i ożyw jego blask dzięki produktom wzbogaconym w olejki. Jeśli suszysz, bądź stylizujesz swoje włosy zawsze pamiętaj o termoochronie. W ofercie Sephora odnajdziesz produkty, który będą jednocześnie odbudowywać i chronić twoje włosy przed wysoką temperaturą.

Cenione przez klientów rozwiązania:

Zestaw do włosów Color Care Moroccanoil - zawiera szampon i odżywkę Color Care, a także olejek MOROCCANOIL nadający więcej blasku.

Krem do pielęgnacji włosów bez spłukiwania HAIR Rituel by Sisley - naprawia, odżywia i rozplątuje włosy. Chroni włókno włosa przed uszkodzeniami spowodowanymi przez urządzenia grzewcze o temperaturze do 230°C/450°.

Jak nawilżać włosy i dodać im blasku?

Aby włosy były lśniące i sprężyste, odżyw je szamponem regenerującym, a następnie nałóż regenerującą maskę. Pomocne będą też olejki do włosów, które możesz zastosować jako ostatni krok w swojej pielęgnacji. Nie zapomnij o skórze głowy z nawilżającym serum.

Wypróbuj koniecznie:

Nawilżająca i odżywcza maska do włosów Gisou - nadaje im miękkość, połysk i zdrowy wygląd. Formuła wzbogacona w miód Mirsalehi pochodzący ze zrównoważonych źródeł, z ogrodu Mirsalehi Bee Garden.

Serum nawilżająco-łagodzące Sephora Collection - zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, nawilża i łagodzi podrażnioną skórę głowy. Po 4 tygodniach stosowania skóra głowy jest dłużej nawilżona, a włosy wydają się piękniejsze.

Jak dodać włosom objętości?

Uzyskaj objętość, której pragniesz, dzięki naszym niezbędnym składnikom zawartym w naszych produktach: od suchego szamponu po specjalne maski, kremy i serum. Stawiaj na lekkie formuły i wersje „light” swoich ulubionych produktów. I wysusz włosy do góry nogami.

Faworyci dodający objętości:

Suchy szampon N°4D Clean Volume Detox Olaplex - dzięki lekkiej jak powietrze technologii suchego oczyszczania, daje skórze głowy i włosom uczucie, że zostały umyte, bez gromadzenia się i pudrowych pozostałości.

Szampon zwiększający objętość Hair Rituel By Sisley - wzbogacony olejkiem kameliowym, łagodnie oczyszcza dostarczając witaminy i minerały, niezbędne dla witalności skóry głowy i włosów.

Jak zdefiniować skręt włosów?

Zdefiniuj skręt swoich włosów za pomocą delikatnego szamponu i maski lub odżywki o lekkiej i odżywczej konsystencji. Pamiętaj, że kręcone włosy bardzo szybko tracą nawilżenie, postaraj się więc przywrócić je z każdym myciem. Zakończ swoją rutynę pianką lub kremem definiującym.

Polecane:

Maska regenerująca No. 8 Bond Intense Olaplex - dodaje blasku, wygładza oraz intensywnie regeneruje zniszczone włosy.

Krem definiujące skręt Be Curly™ Curl Enhancer AVEDA - wzmacnia loki, zapobiega puszeniu się oraz dodaje blasku włosom kręconym lub falowanym.

Pełną ofertę produktów do pielęgnacji skóry głowy oraz włosów znajdziesz na sephora.pl oraz w perfumeriach stacjonarnych Sephora. Na sephora.pl skorzystać możesz z wygodnego Sephora Expert Chat, na którym nasi konsultanci – eksperci Sephora, udzielą Ci profesjonalnej porady i pomogą dobrać produkty najlepsze dla Ciebie. W perfumeriach stacjonarnych skorzystać możesz z zaawansowanych, bezpłatnych konsultacji z użyciem narzędzi Skin Diagnosis oraz ASL. Koniecznie zapytaj o nie naszych konsultantów i konsultantki. Dzięki nim w profesjonalny sposób odkryjesz kondycję i potrzeby swojej skóry i włosów.

