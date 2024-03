Pionierska kampania Douglas – nowa maskara Douglas Collection promowana przez wirtualną influencerkę

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Jak go zrobić?

Douglas, jako lider branży beauty w Polsce, konsekwentnie stawia na innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania w swojej komunikacji. Teraz, do przygotowania spersonalizowanego contentu, sięgnął po sztuczną inteligencję. W 30-sekundowym filmie, który łączy świat wirtualny z rzeczywistością wielkiego miasta, Meta Queen przeprowadza test nowej maskary Mini Maxi, stosując popularny w kategorii beauty format przed/po.

„Krajobraz infleuncer marketingu stale ewoluuje, a ostatnio pojawił się nowy trend – influecnerzy AI. I choć wiemy, że we współpracach influencerskich autentyczność i wiarygodność to podstawa, chcąc iść o krok dalej, testowo postawiliśmy na współpracę z wirtualną postacią. Liczymy na to, że zaangażowanie do kampanii Meta Queen, będzie ciekawym początkiem dla innowacyjności i kreatywności w komunikacji nowości w branży beauty” - mówi Ewa Sadowska, Head of Marketing Communications

Wideo promujące nową masakrę Douglas Collection można śledzić na kanale ‘Meta_Queen’ na TikToku, social mediach własnych Douglas oraz na Youtube. Za jej kreację odpowiada agencja MullenLowe Warsaw, kampanię wyprodukował dom produkcyjny TRUSKAVKA. Za realizację materiałów odpowiedzialny był virtual video director Krzysztof Kujawski (humanverse.pl) W ramach kampanii przygotowano serię animacji, za ich kreację i produkcję odpowiada Saatchi x Saatchi.

i Autor: Materiały prasowe Douglas