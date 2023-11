Podgrzewam 2 łyżki i nakładam na spierzchnięte dłonie. Skóra jest nawilżona i miękka. Pielęgnacja dłoni zimą

Domowy sposób na spierzchnięte dłonie. Pielęgnacja dłoni zimą

Zima to okres, gdy skóra na dłoniach wymaga szczególnej troski. Niskie temperatury na zewnątrz, wiatr sprawiają, że skóra na dłoniach staje się sucha, często do tego stopnia, że wręcz zaczyna przypominać skorupkę. Wówczas z łatwością pęka, tworząc trudne do wygojenia rany. Co zrobić, aby dłonie były nawilżone i gładkie nawet zimą? Oprócz odpowiedniego natłuszczania, przed każdorazowym wyjściem z domu, warto też na noc stosować kosmetyki regenerujące i nawilżające. Ja od lat wykonuję domowy kompres na spierzchnięte dłonie. Naprawdę działa cuda! Po kilkunastu minutach skóra na dłoniach staje się miękka i gładka. Jak go przygotować?

Podgrzewam 2 łyżki i nakładam na spierzchnięte dłonie

Do przygotowania tego domowego kompresu na spierzchnięte dłonie potrzebujesz jedynie dwóch składników ze swojej lodówki. Dwie łyżki oliwy z oliwek delikatnie podgrzej i dodaj do niej żółtko z jednego jajka. Dokładnie wymieszaj, najlepiej roztrzep oba składniki. Zanurz na 15 minut swoje dłonie w tej mieszance, po czym je starannie osusz. Oliwa z oliwek dzięki zawartości witaminy E, przyniesie ukojenie naszej skórze, z kolei żółtko jaja ma działanie regenerujące skórę.

