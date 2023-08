Prawidłowe nawilżenie ust bez ściemy

Koniec kompromisów! Opracowany według innowacyjnej technologii balsam do ust zapewnia im natychmiastowe, odczuwalnie zwiększone nawilżenie. Wygładza,zmniejsza zmarszczki i daje wrażenie intensywnego wypełnienia. Do tego ma świeżą, ultralekką i nieklejącą się konsystencję. Szybko się wchłania i jest niezwykle wygodny w użyciu. Oto NIVEA HYALURON LIP MOISTURE PLUS.

i Autor: Materiały prasowe Nivea

Co potrafi kwas hialuronowy?

– Klasyczne sztyfty do pielęgnacji ust bazują na mieszance olejów i wosków. Ich konsystencja tworzy na ustach ochronną warstwę, która pielęgnuje i wspomaga utrzymanie wilgoci. Teraz, po raz pierwszy, udało się stworzyć formułę ze specjalnej jakości kwasem hialuronowym. – tłumaczy Dorothe Fiedler, ekspertka ds. badańi rozwoju, kierowniczka laboratorium w firmie Beiersdorf. – Nowa technologia, zgłoszona do opatentowania, pozwala nie tylko ochronić usta przed wysuszeniem i wzmacnia barierę skórną, ale też nawilża głębokie warstwy skóry, dzięki czemu usta są jędrne, wyjątkowo gładkie, z efektem wypełnienia. A zastosowany kwas hialuronowy nie tylko wiąże znaczne ilości wody, ale pobudza do własnej syntezy kwasu hialuronowego w skórze.

Naturalny, wegański skład

Co jeszcze zawiera nowy sztyft NIVEA? Formuła jest w 99 procentach naturalna, wegańska. Ma w składzie trzy naturalne olejki, masło shea i glicerynę, która takjak kwas hialuronowy wnika głęboko w naskórek. Sztyft HYALURON LIP MOISTUREPLUS pozwala zaznać ekstremalnego nawilżenia ust i to przez cały dzień, nawet do 24 godzin.

Dwa rodzaje do wyboru

Nowy balsam NIVEA dostępny jest w dwóch rodzajach. Pierwszy to przezroczysty, zmniejszający zmarszczki HYALURON LIP MOISTUREPLUS, drugi – HYALURON LIP MOISTUREPLUS Sheer Rosé – z efektem upiększenia, dzięki dodatkowi chłodzącego mentolu. Mentol zwiększa krążenie krwi, co intensyfikuje naturalną barwę warg. Daje też efekt mrowienia i wrażenie ich lekkiego powiększenia, a przez stymulowanie receptorów zimna podbija uczucie świeżości. Obie wersje mają relaksujący, owocowy zapach i zapewniają wyjątkowy komfort noszeniana ustach.

i Autor: Materiały prasowe Nivea