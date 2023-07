Przepiękne paznokcie na lato 2023. Naturalny manicure zawojował salony kosmetyczne. Kobiety o nim marzą! Jak wyglądają Strawberry Milk Nails?

Świetlica, but make it cool – Converse stworzył letnią strefę chillu nad Wisłą

Przepiękne paznokcie na lato 2023. Postaw na naturalny manicure

Latem zdecydowanie najbardziej sprawdza się naturalny manicure. Co to oznacza? To lakiery w delikatnych, cielistych odcieniach, które doskonale komponują się z karnacją i są na tyle uniwersalne, że pasują do każdej stylizacji i na każdą okazję. Choć jeszcze jakiś czas temu kobiety stawiały na długi paznokcie w kształcie migdałka, teraz ten trend nieco uległ zmianie i panie coraz częściej decydują się na krótkie paznokcie. Z pewnością są one wygodne i mniej wyzywające. Transformacja nastąpiła również w kwestii koloru paznokci. Teraz kobiety zdecydowanie stawiają na naturalny manicure. Od kilku miesięcy w salonach kosmetycznych króluje Lip Gloss Nails, Glazed Donut Nails czy Strawberry Milk Nails. Jak wyglądają te ostatnie?

Jak wygląda manicure Strawberry Milk Nails? To hit na lato

To niewątpliwe, że kobiety wolą cieliste i naturalne manicure. Dlatego powstał właśnie Strawberry Milk Nails. Na czym polega ten manicure? To odcień, który przypomina koktajl truskawkowy. Paznokcie są jak biel zmieszana z kroplą intensywnego różu. Modne paznokcie Strawberry Milk są zatem minimalistyczne i delikatne. Mleczno-truskawkowe paznokcie pasują do każdego kształtu paznokci - pokochają go zarówno posiadaczki krótkich płytek, jak i przedłużanych żeli.

Zobacz w galerii najpiękniejsze paznokcie na lato 2023. Strawberry Milk Nails z Instagrama.

