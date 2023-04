Przepiękne paznokcie na lato. Nowy trend manicure na krótkich paznokciach skradł serca kobiet. Minimalistyczny, kobiecy i naturalny

Modne krótkie paznokcie na lato 2023. Ten manicure jest delikatny i naturalny

Lato zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto już teraz przejrzeć trendy modowe na ten sezon. I tu wiele pań może być zaskoczonych. Otóż diametralnie zmieniają się trendy w manicure na lato. Bogato zdobione, długie paznokcie odchodzą do lamusa. Teraz niezwykle modny będzie manicure na krótkich paznokciach. Dominować będą cieliste, naturalne odcienie lakierów, a paznokcie powinny być spiłowane na krótko na kształt kwadratu lub migdałka. Takie paznokcie są eleganckie, a do tego bardzo praktyczne i wygodne. Jednym z najnowszych trendów, które zawojowały salony kosmetyczne w ostatnich tygodniach jest manicure lip oil nails. Ten minimalistyczny manicure będzie pasować każdej kobiecie, do każdej stylizacji i na każda okazję. Chyba bardziej praktycznego manicure nie znajdziecie!

Manicure na krótkie paznokcie. Postaw na Lip oil nails

Manicure lip oil nails niewątpliwie wygląda przepięknie na krótkich paznokciach. To kobiecy manicure, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalną okazję. Tworzy doskonałe tło do biżuterii i wieczorowej sukienki. Świetnie wygląda również w połączeniu z letnią sukienką czy jeansami. Lip oil nails to jasne paznokcie, na przykład pudrowy róż, mleczna biel lub delikatny beż wykończone połyskującym lakierem. Aby uzyskać efekt lip oil nails warto nałożyć kilka warstw lakieru top coat. Sprawdź najpiękniejsze inspiracje na manicure na lato 2023 w galerii.