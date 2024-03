Przygotuj swoją skórę na wiosnę

Koniec zimnych i suchych miesięcy zimowych to doskonała wiadomość, ale oznacza to też, że skóra będzie musiała przyzwyczaić się do nowych warunków – większej wilgotności, wyższych temperatur i przede wszystkim silniejszego promieniowania UV. Warto teraz postawić na pielęgnację, która podwójnie zadba o ochronę, ukoi i nawilży skórę, ale jednocześnie nie obciąży jej zbytnio. Naprawdę niezbędny jest krem przeciwsłoneczny o szerokim spektrum działania, co najmniej SPF 30. Pamiętaj, aby powtarzać aplikację co trzy-cztery godziny, zwłaszcza jeśli spędzasz czas na świeżym powietrzu. Dołóż też antyoksydanty do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Przeciwutleniacze, takie jak witamina C pomogą zachować cerze elastyczność, wzmocnią ją i wyrównają koloryt. Pomóż wydobyć blask cery usuwając martwe komórki naskórka – tonik lub peeling z kwasami AHA i BHA idealnie się teraz sprawdzą. Zwróć uwagę na dietę – świeże warzywa i owoce oraz produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 pomogą ci szybko zwiększyć odporność – zarówno całego organizmu jak i samej skóry. Spędzaj więcej czasu aktywnie na świeżym powietrzu – przekonaj się, że codzienny, godzinny spacer (tak! nawet kiedy pada deszcz!) nie tylko poprawi ogólną kondycję, ale także rozjaśni twój nastrój i sprawi, że będziesz lepiej spać.

TWOJA WIOSENNA PORCJA PIELĘGNACJI:

Ochrona przeciwsłoneczna i rewitalizacja: NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na dzień SPF 30, 259 zł/50 ml

Krem 2 w 1 o podwójnym działaniu przeciwstarzeniowym i ochronnym UVA/UVB dzięki SPF 30. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, ujędrnia i uelastycznia skórę. Formuła zawierająca technologię Alfa [3R] wykazała najwyższy poziom aktywności na każdym z 3 biomarkerów charakteryzujących regenerację naskórka: [R]ewitalizuje, [R]egeneruje i [R]edukuje zmarszczki.

Suplementacja wzmacniająca blask skóry, poprawiająca kondycję włosów i paznokci: REMÉ Kolagenowa Formuła Piękna CAFFÈ LATTE o smaku orzechowym, ok. 90 zł/150 g(30 porcji)

To kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Otulające kompozycje smakowe pomogą przetrwać ostatnie chłodne dni i wprowadzić w wiosenny nastrój. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - zawartość w 1 porcji to 40 mg.

Przywrócenie świeżego spojrzenia i redukcja zmarszczek: PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, 21,99 zł/15 ml

Poprawia napięcie, wygładza zmarszczki oraz stymuluje procesy odnowy i regeneracji. Niezwykle bogaty skład, jest odpowiedzią na codzienne potrzeby delikatnej skóry wokół oczu i zapewnia jej kompleksową pielęgnację. Dzięki niemu linie mimiczne zostają wygładzone. Formuła została oparta na zaawansowanym biotechnologicznie kompleksie peptydu i molekuł 24-karatowego złota połączonym z wyjątkową siłą oleju i ekstraktu z róży.

Regulacja sebum: ZO® SKIN HEALTH Complexion Clarifying Serum, 485 zł/50 ml

W Complexion Clarifying Serum wykorzystano technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej. Badania kliniczne potwierdzają, że CCS zmniejsza ilość sebum na powierzchni skóry, ilość zanieczyszczeń blokujących pory, a także ogranicza zaczerwienienie i poprawia ogólny wygląd skóry. Preparat ten został opracowany z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i skłonnej do wyprysków. Bez substancji zapachowych i alkoholu.

Oczyszczanie twarzy i ciała: BARWA Hipoalergiczna Tradycyjne Polskie Szare Mydło w kostce, 4,49 zł/100 g

W 100% naturalna pielęgnacja stworzona na bazie oleju roślinnego to naturalny, delikatny produkt, dedykowany osobom o szczególnie wrażliwej skórze. Unikalny skład sprawia, że kosmetyk jest hipoalergiczny i może być bezpiecznie stosowany także przez osoby, zmagające się z alergiami. Mydło skutecznie usuwa zabrudzenia, nie podrażniając i nie uczulając delikatnej skóry. Może być stosowane do mycia nie tylko rąk, ale także całego ciała. Baza mydlana – w 100% naturalna stworzona na bazie oleju palmowego

Ekspresowa poprawa wyglądu cery: HADA LABO TOKYO Silnie Nawilżająca I Rozświetlająca Skórę Maska Na Tkaninie, 14,99 zł/20 ml

Ta biodegradowalna maska w płachcie nasączona 20 ml skoncentrowanego serum z efektem silnego nawilżenia, odświeżenia i wygładzenia skóry. Wydobywa naturalny blask i zapewnia piękny wygląd nawet suchej skórze. Zawiera specjalną kompozycję zaawansowanych kwasów hialuronowych: Makro i Super Kwas Hialuronowy.

Delikatne nawilżanie cery każdego dnia: CANNABOTECH Deep Hydrate Cream, 119,99 zł/50 ml (dostępny w drogeriach Super-Pharm i na super-pharm.pl)

Zapewnia natychmiastowe, głębokie i intensywne nawilżenie suchej, spierzchniętej i wrażliwej skórze twarzy. Jego receptura zawiera najbardziej odżywcze składniki natury, aby zatrzymać wilgoć, odżywić odwodnioną skórę, poprawić jej naturalną równowagę i zmniejszyć uczucie ściągnięcia i swędzenia. Zastosowano tu unikalną mieszankę najwyższej jakości oleju CBD i grzybów funkcjonalnych, które łączą swoje właściwości, aby zatrzymać w skórze wilgoć i ją odżywić. Pożegnaj podrażnienia i suchość, poczuj się komfortowo w swojej skórze.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja