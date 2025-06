Rób to raz dziennie, a drugi podbródek zacznie znikać dzień po dniu. Ujędrnisz skórę i owal twarzy lepiej niż po igłach i niciach. Domowy sposób na drugi podbródek

Rób to codziennie, a zniwelujesz drugi podbródek. Sposoby na nadmiar skóry

Drugi podbródek to nieestetyczny problem wynikający z nadmiaru skóry w okolicy brody. Utrata jędrności skóry oraz owalu twarzy może być jednym z czynników starzenia się skóry. Nie zawsze jednak drugi podbródek związany jest tylko i wyłącznie z wiekiem. Może on wynikać z nadwagi, genów, a także niektórych chorób oraz przyjmowanych leków. Pielęgnacja i kremy nie są skuteczne w walce z drugim podbródkiem. Nie oznacza to oczywiście, że pielęgnacja jest całkowicie bezskuteczna. Kremy oraz sera zawierają substancje czynne, które przeciwdziałają utracie przez skórę jędrności. Do takich składników należą retinole, peptydy oraz niektóre kwasy.

Wśród domowych sposobów na drugi podbródek najlepsze są masaże. Stymulują one mięśnie oraz przyczepy mięśniowe do pracy.

Domowy masaż może być prostym i skutecznym sposobem na poprawę napięcia skóry w okolicy podbródka i zmniejszenie widoczności tak zwanego "drugiego podbródka". Regularne masowanie pobudza krążenie krwi, wspomaga drenaż limfatyczny i może przyczynić się do ujędrnienia skóry. Chociaż efekty nie będą tak spektakularne jak po profesjonalnych zabiegach, systematyczność i odpowiednia technika mogą przynieść zauważalne rezultaty. Pamiętaj jednak, że "drugi podbródek" często jest związany z ogólną ilością tkanki tłuszczowej w organizmie i w takim przypadku masaż może być jedynie wsparciem dla innych działań, takich jak zdrowa dieta i ćwiczenia.

Jak wykonywać masaż na drugi podbródek?

Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że Twoja skóra jest czysta. Możesz nałożyć na palce kilka kropel olejku do masażu (np. jojoba, migdałowego) lub ulubionego kremu nawilżającego, aby zapewnić lepszy poślizg i dodatkowo odżywić skórę. Usiądź wygodnie przed lustrem, aby móc kontrolować swoje ruchy. Masaż wykonuj delikatnymi, ale stanowczymi ruchami, unikając nadmiernego naciągania skóry. Każdy ruch powtarzaj kilka razy. Zacznij od głaskania skóry pod brodą w kierunku uszu. Następnie wykonuj okrężne ruchy palcami wzdłuż linii żuchwy, od środka brody w stronę płatków uszu. Możesz również delikatnie ugniatać skórę kciukiem i palcem wskazującym wzdłuż dolnej krawędzi żuchwy.

Kolejnym krokiem jest masaż pionowy. Wyprostuj szyję i skieruj wzrok przed siebie. Grzbietami dłoni delikatnie przesuwaj od dołu szyi ku górze, aż do linii żuchwy. Powtarzaj ten ruch kilka razy. Możesz również użyć jednej dłoni, wykonując długie pociągnięcia od mostka aż po brodę. Pamiętaj o delikatnym traktowaniu skóry szyi. Na zakończenie masażu możesz wykonać kilka lekkich oklepywań opuszkami palców pod brodą i wzdłuż linii żuchwy, co dodatkowo pobudzi krążenie krwi. Regularne wykonywanie takiego domowego masażu przez kilka minut każdego dnia może pomóc poprawić elastyczność skóry i zmniejszyć widoczność drugiego podbródka.