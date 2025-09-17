Sięgnęła po lakier do włosów i spryskała koszulę. Wyglądała lepiej niż kiedykolwiek. Trik na plamy powinna poznać każda kobieta

Odkryj zaskakujący trik na ochronę białej koszuli przed plamami z podkładu, który podbija internet – wystarczy lakier do włosów!

Dowiedz się, jak proste spryskanie kołnierzyka lakierem może zapobiec zabrudzeniom i utrzymać Twoje ubrania w nienagannym stanie.

Poznaj sprawdzone domowe sposoby na usunięcie uporczywych plam z podkładu, wykorzystując płyn do demakijażu, piankę do golenia lub sodę oczyszczoną.

Sięgnęła po lakier od włosów i spryskała koszulę. Tak poradziła sobie z częstym problemem

Biała koszula damska niewątpliwie wygląda niezwykle elegancko i kobieco, jednak ma jeden poważny mankament - bardzo szybko widać na niej jakiekolwiek zabrudzenia, w tym także ślady podkładu. Problem polega na tym, że często ciężko jest usunąć plamy z podkładu z jasnej koszuli i trzeba stosować dodatkowe metody, które pomogą ją wybielić i przywrócić jej estetyczny wygląd. Dlatego zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać plamom na koszuli, jednak wiadomo, że zwłaszcza w okolicy kołnierzyka bardzo łatwo uwidaczniają się ślady z kosmetyków do makijażu. Niewiele osób wie, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczanie jasnej koszuli przed plamami jest wykorzystanie lakieru do włosów. Tym trikiem podzieliła się na Instagramie ekspertka od porządku Urszula Hryniewicka, znana jako @lux.ula.

Zabezpiecz białą koszulę przed plamami z podkładu

Kobieta podzieliła się na Instagramie nietypowym zastosowaniem lakieru do włosów. Jej sposób na zabezpieczenie koszuli przed plamami z podkładu przypadł do gustu tysiącom kobiet. Jak zastosować lakier do włosów na koszulę? Najczęściej ślady z podkładu pozostają na kołnierzyku koszuli, dlatego tuż po jej założeniu należy spryskać obszar kołnierzyka lakierem. Dzięki temu podkład nie będzie zostawać na jasnym materiale, a koszula będzie czysta.

Jak sprać plamy z podkładu z jasnej koszuli? Domowe sposoby

Jeśli jednak zdarzy się nam zabrudzić jasną koszulę podkładem to nie panikujmy. Istnieje kilka domowych sposobów na usunięcie plam z podkładu z białej tkaniny. Na przykład nałóż niewielką ilość płynu do demakijażu (najlepiej na bazie olejowej) na wacik i delikatnie przetrzyj plamę. Następnie przemyj to miejsce letnią wodą. Można też nanieść piankę do golenia na plamę i pozostawić ją na tkaninie około 10-15 minut. Następnie delikatnie przetrzyj brudne miejsce i spłucz letnią wodą. Wiele osób poleca na plamy z podkładu pastę z sody oczyszczonej i wody. Nałóż ją na plamę i pozostaw do wyschnięcia, a następnie delikatnie zetrzyj i spłucz wodą. Na koniec upierz koszule w pralce jak zwykle, a po plamach z podkładu nie będzie śladu.